Un joven de 21 años renuncia a su sueño de tener casa propia para llevar a su abuelo a la Copa del Mundo

Muchos jóvenes consideran que comprar una casa o ahorrar para el futuro es uno de sus objetivos más importantes. Sin embargo, Jacob Allmendinger, un joven de 21 años que vive en Inglaterra, eligió crear un recuerdo inolvidable. Gastó los ahorros que había acumulado durante varios años para comprar una vivienda con el fin de llevar a su abuelo Jeff, de 80 años, a la Copa del Mundo de fútbol en Norteamérica.

BBC Según informa la BBC, Jacob, residente de North Ferriby, Inglaterra, había estado ahorrando desde los 16 años para el pago inicial de una casa, acumulando unas 10 000 libras esterlinas, es decir, más de 13 000 dólares. Pero al acercarse la Copa del Mundo, decidió destinar ese dinero a un propósito totalmente distinto.

Jacob destaca que fue su abuelo quien le inculcó el amor por el fútbol. Desde niño, han visto partidos juntos, apoyando a la selección de Inglaterra y al club Hull City. Por ello, asistir a la Copa del Mundo en vivo con su abuelo era uno de sus mayores sueños.

El joven asegura que no se arrepiente en absoluto de su decisión.

«No me arrepiento de mi elección. El dinero se puede volver a ahorrar, pero estos recuerdos solo ocurren una vez en la vida», afirma Jacob.

Hasta ahora, el abuelo y el nieto han visitado Nueva York, Filadelfia, Atlanta y Miami, logrando sentir de cerca el ambiente de la Copa del Mundo. Comparten los momentos más brillantes de su viaje en redes sociales, captando la atención de muchos usuarios.

Jacob cuenta que, tras el fallecimiento de su abuela, el fútbol adquirió un significado aún más especial para ellos. Este viaje no es solo una simple asistencia a partidos, sino un tiempo valioso compartido y un recuerdo familiar que perdurará para siempre.

Jeff, de 80 años, no ocultó que la decisión de su nieto lo conmovió profundamente.

«Tener un nieto como Jacob es una gran felicidad para mí. Por supuesto, todos mis nietos son maravillosos, pero nunca olvidaré lo que ha hecho por mí», dijo.

Esta historia ha sido ampliamente comentada en redes sociales, donde muchos apoyaron la elección de Jacob. Según los usuarios, una casa se puede comprar más tarde, pero el valor de momentos tan inolvidables junto a los seres queridos no se mide con dinero.