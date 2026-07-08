La mayor competencia de startups en Australia: se extiende el plazo para Startup Battlefield

Se abren puertas importantes para los jóvenes emprendedores que buscan hacerse un lugar en el mundo de la tecnología. Debido a la gran cantidad de solicitudes, el plazo para el prestigioso concurso Startup Battlefield Australia, organizado por TechCrunch, se ha extendido hasta el 20 de julio. Este es uno de los eventos más importantes del año para el ecosistema de startups en la región. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Los organizadores han señalado que esta es la última extensión y que no se aceptarán solicitudes después de esta fecha. La plataforma Startup Battlefield ha descubierto muchos proyectos exitosos en todo el mundo, y el primer concurso en Australia se celebró en 2017. Desde entonces, 26 empresas graduadas de este programa han logrado recaudar más de 147 millones de dólares en total.

Atención de inversores y socios prestigiosos

Participar en este concurso no es solo una lucha por ganar, sino una oportunidad para captar la atención de inversores a escala global. Los participantes de ediciones anteriores han sido respaldados por los fondos de capital de riesgo más influyentes del mundo, como Y Combinator, Microsoft, Blackbird Ventures y Techstars. Además, tres startups fueron adquiridas por grandes corporaciones, lo que demuestra el alto potencial de los proyectos.

La fase final del concurso tendrá lugar el 19 de agosto de 2026 como parte del Stripe Tour Sydney. Ocho de las mejores startups seleccionadas presentarán sus ideas en vivo ante un jurado y grandes inversores. Este proceso permite a los fundadores de startups obtener en pocos minutos el reconocimiento y la confianza que normalmente requerirían años de trabajo.

Premios y beneficios para los ganadores

Según los resultados del concurso, las tres mejores startups recibirán hasta 15 000 dólares en créditos de comisión por el uso del sistema Stripe. El ganador principal recibirá un premio aún más significativo. Los participantes tendrán las siguientes oportunidades:

Establecer contacto directo con inversores globales;

Cobertura del proyecto en medios internacionales;

Recibir asesoramiento y orientación de mentores experimentados;

Obtener un estatus prestigioso en la comunidad tecnológica.

Estas plataformas internacionales también deberían servir de ejemplo para los fundadores de startups en Uzbekistán. En un momento en que el IT-park y diversos programas de aceleración se están desarrollando en nuestro país, estudiar la experiencia de plataformas globales y participar en ellas acelerará la entrada de proyectos locales al mercado mundial.

Eventos como Startup Battlefield Australia, además de fomentar las innovaciones tecnológicas, llevan el segmento digital de la economía a un nuevo nivel. Una vez finalizado el proceso de solicitud, los proyectos más prometedores pasarán por una fase de selección, y se espera que su éxito futuro influya en el panorama tecnológico de toda la región.