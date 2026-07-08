Mundial 2026: Definidos todos los cruces de cuartos de final

Tras finalizar los octavos de final de la Copa del Mundo, se han confirmado todas las selecciones clasificadas para los cuartos de final.

La siguiente fase promete duelos de alto nivel. Los encuentros España — Bélgica y Noruega — Inglaterra generan gran expectativa.

Francia se medirá ante Marruecos

El partido entre Francia y Marruecos dará inicio a la ronda de cuartos de final.

El encuentro comenzará en la madrugada del 9 al 10 de julio a las 01:00 (hora de Taskent).

El próximo rival de Noruega es Inglaterra

Noruega se enfrentará a Inglaterra en los cuartos de final.

El duelo está programado para la madrugada del 10 al 11 de julio a las 00:00. Se espera un partido intenso y muy disputado.

España y Bélgica se enfrentan en el duelo estelar

En uno de los partidos más destacados de los cuartos, España y Bélgica lucharán por un boleto a las semifinales.

El partido arrancará en la madrugada del 11 al 12 de julio a las 02:00 (hora de Taskent).

Argentina contra Suiza

Argentina, vigente campeona, se enfrentará a Suiza en cuartos de final.

Argentina superó a Egipto en octavos con una remontada épica, mientras que Suiza eliminó a Colombia en la tanda de penaltis.

El encuentro comenzará en la mañana del 12 de julio a las 06:00.

Calendario de cuartos de final

Francia — Marruecos — 10 de julio, 01:00;

Noruega — Inglaterra — 11 de julio, 00:00;

España — Bélgica — 12 de julio, 02:00;

Argentina — Suiza — 12 de julio, 06:00.

Solo quedan ocho equipos en la lucha por el título mundial. Cada partido definirá quién avanza a las semifinales.