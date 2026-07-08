Enzo Fernández: «Soñaba con este gol desde hace tres años»

·42·Deportes
Enzo Fernández: «Soñaba con este gol desde hace tres años»

El centrocampista de la selección argentina, Enzo Fernández, expresó sus emociones tras marcar el gol decisivo contra Egipto en los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

El jugador afirmó que soñaba con un momento así desde hace casi tres años, desde la Copa Mundial celebrada en Qatar.

«Es un gran honor para mí»

Enzo Fernández anotó el gol de la victoria para Argentina en los últimos minutos del encuentro. El centrocampista destacó que este momento ocupa un lugar especial en su carrera.

«Sinceramente, soñaba con este gol desde hace casi tres años, desde la época del Mundial de Qatar. Agradezco a Dios por darme la oportunidad de vivir momentos así. Es un gran honor para mí», declaró Fernández.

Enzo agradece a sus compañeros

A pesar de encontrarse en una situación complicada durante el partido contra Egipto, Argentina luchó hasta el final y logró una super remontada.

Según Fernández, este resultado se consiguió gracias a la unidad y al fuerte carácter del equipo.

«Tenemos un equipo increíble que nunca se rinde y que sigue luchando a pesar de las dificultades y los desafíos».

«Siempre estamos unidos»

El futbolista argentino señaló que el apoyo de sus compañeros, el cuerpo técnico y los aficionados fue fundamental para la victoria.

«Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico, a todos los que nos apoyan aquí y a todos nuestros compatriotas en Argentina. Es un paso importante hacia adelante», dijo en una entrevista con el sitio oficial de la FIFA.

La victoria clasifica a Argentina a los cuartos de final

El gol de Enzo Fernández en los minutos finales otorgó a Argentina una victoria agónica sobre Egipto y el pase a los cuartos de final.

Ahora, el vigente campeón se enfrenta a un desafío aún mayor, pero según Enzo, este equipo está listo para luchar hasta el final en cualquier situación.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Alvaro Arbeloa nombrado entrenador principal del FulhamAlvaro Arbeloa nombrado entrenador principal del FulhamHoy, 05:32Lionel Messi: «Argentina nunca se rinde»Lionel Messi: «Argentina nunca se rinde»Hoy, 04:34Mundial 2026: Definidos todos los cruces de cuartos de finalMundial 2026: Definidos todos los cruces de cuartos de finalHoy, 04:32Mundial 2026: Suiza derrota a Colombia en la tanda de penaltisMundial 2026: Suiza derrota a Colombia en la tanda de penaltisHoy, 04:28Hossam Hassan: “Se cometió una injusticia contra nosotros para que Messi siga en el torneo”Hossam Hassan: “Se cometió una injusticia contra nosotros para que Messi siga en el torneo”Hoy, 02:14Por qué se ha revelado que Victor Osimhen no podría jugar en el BarcelonaPor qué se ha revelado que Victor Osimhen no podría jugar en el BarcelonaHoy, 01:50
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán