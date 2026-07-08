Enzo Fernández: «Soñaba con este gol desde hace tres años»

El centrocampista de la selección argentina, Enzo Fernández, expresó sus emociones tras marcar el gol decisivo contra Egipto en los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

El jugador afirmó que soñaba con un momento así desde hace casi tres años, desde la Copa Mundial celebrada en Qatar.

«Es un gran honor para mí»

Enzo Fernández anotó el gol de la victoria para Argentina en los últimos minutos del encuentro. El centrocampista destacó que este momento ocupa un lugar especial en su carrera.

«Sinceramente, soñaba con este gol desde hace casi tres años, desde la época del Mundial de Qatar. Agradezco a Dios por darme la oportunidad de vivir momentos así. Es un gran honor para mí», declaró Fernández.

Enzo agradece a sus compañeros

A pesar de encontrarse en una situación complicada durante el partido contra Egipto, Argentina luchó hasta el final y logró una super remontada.

Según Fernández, este resultado se consiguió gracias a la unidad y al fuerte carácter del equipo.

«Tenemos un equipo increíble que nunca se rinde y que sigue luchando a pesar de las dificultades y los desafíos».

«Siempre estamos unidos»

El futbolista argentino señaló que el apoyo de sus compañeros, el cuerpo técnico y los aficionados fue fundamental para la victoria.

«Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico, a todos los que nos apoyan aquí y a todos nuestros compatriotas en Argentina. Es un paso importante hacia adelante», dijo en una entrevista con el sitio oficial de la FIFA.

La victoria clasifica a Argentina a los cuartos de final

El gol de Enzo Fernández en los minutos finales otorgó a Argentina una victoria agónica sobre Egipto y el pase a los cuartos de final.

Ahora, el vigente campeón se enfrenta a un desafío aún mayor, pero según Enzo, este equipo está listo para luchar hasta el final en cualquier situación.