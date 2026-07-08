Egipto presenta una queja ante la FIFA por el arbitraje del partido contra Argentina

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Egipto presenta una queja ante la FIFA por el arbitraje del partido contra Argentina

La Asociación Egipcia de Fútbol ha enviado una queja formal a la FIFA, expresando su descontento con las decisiones arbitrales durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial 2026 contra Argentina.

Según el medio Globo, la parte egipcia solicita que se realice una investigación sobre los episodios polémicos del encuentro y exige la exclusión del grupo de árbitros franceses hasta el final del mundial.

Un partido polémico llega a la FIFA

El duelo de octavos de final entre Argentina y Egipto terminó con un marcador de 3-2 a favor del vigente campeón.

El encuentro fue dirigido por un equipo de árbitros franceses encabezado por François Letexier. La Asociación Egipcia de Fútbol presentó la queja ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación precisamente por este arbitraje.

Egipto pide revisar dos episodios

El presidente de la asociación, Hany Abo Rida, ha señalado varias situaciones conflictivas ocurridas durante el partido.

La parte egipcia solicita, en primer lugar, una explicación sobre el gol anulado a su selección nacional. Asimismo, se ha pedido revisar una posible situación de penalti ocurrida antes del tercer gol de Argentina.

Se ha solicitado la exclusión del grupo arbitral

La Asociación Egipcia de Fútbol no quiere limitarse únicamente a una investigación.

Hany Abo Rida también ha exigido que el grupo de árbitros liderado por François Letexier sea apartado de los partidos hasta el final de la Copa del Mundo.

Argentina en cuartos, Egipto espera respuesta

Egipto fue eliminado del torneo tras perder 2-3 en octavos de final. Argentina avanzó a los cuartos de final y continúa su lucha como vigente campeón.

La Copa Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México, durará hasta el 19 de julio. Ahora, la atención se centra en cómo responderá la FIFA a la queja de Egipto.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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