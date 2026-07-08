Dos niños encontrados viviendo entre animales muertos

·66·Mundo
Dos niños encontrados viviendo entre animales muertos

Una situación desgarradora fue descubierta durante una redada de las fuerzas del orden en Filadelfia, Estados Unidos. Agentes del FBI encontraron a dos niños viviendo en condiciones sanitarias extremadamente graves en una casa en la parte noreste de la ciudad.

Según la información preliminar, durante el registro se encontraron varios gatos muertos y al menos el cadáver de un perro dentro de la vivienda. Las fuentes señalan que los niños podrían haber vivido en estas condiciones precarias durante mucho tiempo.

Las autoridades han iniciado una investigación sobre el incidente. Los especialistas están examinando todas las circunstancias relacionadas con las condiciones de vida de los niños, así como su salud y cuidado.

Los niños han sido trasladados a un lugar seguro y están recibiendo la atención médica y psicológica necesaria. Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles oficiales y la investigación continúa.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un paracaídas pedido en Temu casi termina en la muerte de un deportistaUn paracaídas pedido en Temu casi termina en la muerte de un deportistaHoy, 13:15Un adolescente abre un «puesto de aduana» en París: obligaba a la gente a pagar 2 eurosUn adolescente abre un «puesto de aduana» en París: obligaba a la gente a pagar 2 eurosHoy, 13:08¿Con qué nacionalidad se casan más las mujeres kirguisas?¿Con qué nacionalidad se casan más las mujeres kirguisas?Hoy, 13:02Deslizamiento de tierra devastador en India: construcción de túnel queda bajo el lodoDeslizamiento de tierra devastador en India: construcción de túnel queda bajo el lodoHoy, 12:57Llamas de guerra en Oriente Medio: EE. UU. ataca instalaciones militares en IránLlamas de guerra en Oriente Medio: EE. UU. ataca instalaciones militares en IránHoy, 12:38Horror en un estacionamiento automático: una mujer fue atropellada por un coche (video)Horror en un estacionamiento automático: una mujer fue atropellada por un coche (video)Hoy, 12:12
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos