Dos niños encontrados viviendo entre animales muertos

Una situación desgarradora fue descubierta durante una redada de las fuerzas del orden en Filadelfia, Estados Unidos. Agentes del FBI encontraron a dos niños viviendo en condiciones sanitarias extremadamente graves en una casa en la parte noreste de la ciudad.

Según la información preliminar, durante el registro se encontraron varios gatos muertos y al menos el cadáver de un perro dentro de la vivienda. Las fuentes señalan que los niños podrían haber vivido en estas condiciones precarias durante mucho tiempo.

Las autoridades han iniciado una investigación sobre el incidente. Los especialistas están examinando todas las circunstancias relacionadas con las condiciones de vida de los niños, así como su salud y cuidado.

Los niños han sido trasladados a un lugar seguro y están recibiendo la atención médica y psicológica necesaria. Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles oficiales y la investigación continúa.