Llamas de guerra en Oriente Medio: EE. UU. ataca instalaciones militares en Irán

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Llamas de guerra en Oriente Medio: EE. UU. ataca instalaciones militares en Irán

La fuerza aérea estadounidense llevó a cabo fuertes ataques aéreos contra más de 80 grandes instalaciones militares en territorio iraní. Washington califica este paso drástico como una respuesta firme a los ataques iraníes contra buques comerciales internacionales en el estrecho de Ormuz. Zamin.uz analiza la situación en la región y presenta los detalles más importantes.

Declaración del CENTCOM: ¿Qué objetivos fueron alcanzados?

Según información oficial del Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM), el potencial de defensa de Irán sufrió graves daños durante la operación militar a gran escala. Los siguientes objetivos estratégicos fueron alcanzados con éxito:

  • Sistemas de defensa antiaérea;

  • Sistemas de misiles antibuque;

  • Estaciones de radiodetección costera;

  • Más de 60 lanchas militares rápidaspertenecientes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Además de los ataques militares, la Casa Blanca elevó la presión económica sobre Teherán a su nivel máximo. Tras los incidentes en el estrecho de Ormuz, la administración estadounidense canceló la licencia especialque permitía la venta de petróleo iraní en el mercado internacional.

La respuesta de Irán: Bases estadounidenses bajo fuego

Teherán calificó estas acciones de Washington como una violación flagrante de los acuerdos temporales y del alto el fuego alcanzados en junio.

De la declaración del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica: « Se han lanzado ataques de represalia devastadores contra varias instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio. Tales acciones agresivas de Washington recibirán respuestas muy firmes en el futuro ».

Mercado mundial en riesgo: ¿Se detendrán las negociaciones?

Según el prestigioso diario The Wall Street Journal , los funcionarios estadounidenses calificaron las acciones de Irán en el estrecho como «totalmente inaceptables». Sin embargo, la Casa Blanca no quiere cerrar completamente la puerta a las negociaciones diplomáticas con Teherán.

Los principales riesgos derivados de la evolución de la situación se reflejan en la siguiente tabla:

Área de riesgo

Consecuencias negativas esperadas

Diplomacia

El acuerdo de paz temporal alcanzado en junio de este año podría colapsar por completo.

Economía

Las actividades militares en el estrecho de Ormuz serán un gran obstáculo para el comercio marítimo internacional.

Energía

Debido a la creciente tensión, se espera un fuerte aumento de los precios en el mercado petrolero mundial.

Los observadores y analistas políticos internacionales destacan que este enfrentamiento en el estrecho de Ormuz es una prueba seria no solo para la región de Oriente Medio, sino para todo el sistema de seguridad global y el comercio marítimo internacional.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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