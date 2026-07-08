SambaNova recauda 1.000 millones de dólares para el mercado de chips de inteligencia artificial

La startup SambaNova Systems, especializada en chips para tecnologías de inteligencia artificial, ha logrado recaudar 1.000 millones de dólares en su última ronda de inversión. Tras esta financiación, la valoración de la empresa alcanzó los 11.000 millones de dólares. Este evento demuestra que se está formando un competidor digno frente a gigantes como NVIDIA en el mercado tecnológico global. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La ronda de inversión fue liderada por General Atlantic. El CEO y cofundador de SambaNova, Rodrigo Liang, informó a TechCrunch que se espera que otros inversores se unan en las próximas semanas y que la suma final podría aumentar aún más. Cabe destacar que la empresa presentó su chip SN50 hace apenas cinco meses y en aquel entonces recaudó 350 millones de dólares.

Sistema bancario e infraestructura segura

Junto con el nuevo éxito financiero, SambaNova anunció el inicio de una colaboración con uno de los bancos más grandes del mundo, JPMorgan Chase . El banco ha decidido utilizar los chips de SambaNova para ejecutar sus sistemas internos de inteligencia artificial (inference). Esto muestra una tendencia en el sector bancario de abandonar los servicios en la nube en favor de infraestructuras privadas para garantizar la seguridad de los datos.

Según Liang, la confianza depositada en esta tecnología por instituciones financieras del nivel de JPMorgan Chase envía una señal potente a todo el mercado. Actualmente, las grandes empresas y gobiernos necesitan herramientas de hardware independientes para ejecutar sus modelos confidenciales en un entorno seguro. SambaNova tiene como objetivo llenar precisamente ese vacío.

Colaboración con Intel y planes futuros

Las relaciones entre SambaNova e Intel también han subido de nivel. Intel no solo participa como inversor, sino que ambas empresas están desarrollando productos conjuntamente para lanzarlos al mercado. Esta colaboración permite a la startup aprovechar las enormes capacidades de producción de Intel. Anteriormente, circulaban rumores de que Intel planeaba adquirir la empresa por 1.600 millones de dólares, pero el ritmo de crecimiento actual sugiere que SambaNova prefiere mantenerse independiente.

La principal ventaja de la empresa es la capacidad de ejecutar los modelos de inteligencia artificial más grandes, con billones de parámetros, a alta velocidad en un solo rack de servidor. Los productos de SambaNova apuntan al liderazgo en las siguientes áreas:

Ejecución rápida de grandes modelos de lenguaje (LLM) en servidores locales;

Provisión de soluciones compactas y energéticamente eficientes para centros de datos;

Creación de ecosistemas de AI cerrados y seguros para los sectores público y financiero.

La próxima generación de chips SN50 de la empresa comenzará a entregarse a los clientes en la segunda mitad de 2026. Se espera que SoftBank sea uno de los primeros en implementar estos nuevos chips en su sistema. La dirección de SambaNova tampoco ocultó su intención de llevar a la empresa a bolsa (IPO) en el futuro.