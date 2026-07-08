Henry apoya a Ronaldo: « Su legado no admite dudas »

El exdelantero de la selección de Francia y del Arsenal, Thierry Henry, opinó sobre Cristiano Ronaldo, destacando que el legado de la estrella portuguesa en el fútbol no se mide por un título de campeón del mundo.

Portugal se despidió del Mundial tras perder 0-1 ante España en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Desde entonces, el futuro de Ronaldo en la selección y su lugar en la historia han vuelto a ser el centro del debate.

Henry defiende el legado de Ronaldo

Según Thierry Henry, grandes futbolistas que nunca ganaron la Copa del Mundo también han dejado una huella imborrable en la historia del fútbol.

« El hecho de que muchos grandes jugadores no tengan una Copa del Mundo no puede borrar su contribución al desarrollo del fútbol. No hay duda sobre el legado que está dejando Cristiano », afirmó Henry.

« Le deseo que alcance la cifra de los 1000 goles »

El exdelantero francés envió sus mejores deseos a Ronaldo, expresando su deseo de verlo alcanzar otro hito histórico.

« Le deseo lo mejor y espero que alcance la marca de los 1000 goles », citó Fox Sports las palabras de Henry.

Ronaldo ha influido en varias generaciones

Henry destacó que no solo los goles de Ronaldo han marcado a la gente, sino también su actitud hacia el fútbol, su estilo de vida y su mentalidad, que han inspirado a muchos jóvenes.

Según él, la estrella portuguesa ha motivado a varias generaciones a apasionarse por el fútbol.

Su condición física, un ejemplo para muchos

Thierry Henry también quiso resaltar el nivel de profesionalismo de Ronaldo y la atención que presta a su cuerpo.

« Miren su condición física, es un ejemplo para muchos. Así que, amigo mío, te deseo mucha suerte en todo lo que hagas », añadió.

Aunque Portugal haya quedado fuera del Mundial, la huella que Ronaldo ha dejado en la historia del fútbol es reconocida una vez más por las grandes estrellas.