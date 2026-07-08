Dimisión en Portugal: Martínez deja su cargo

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Dimisión en Portugal: Martínez deja su cargo

Las dimisiones de entrenadores continúan en la Copa Mundial 2026. El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, dejó su cargo tras la derrota en octavos de final ante España.

Portugal perdió 0-1 ante España y quedó fuera del torneo. Martínez afirmó que aceptó el equipo para ganar el Mundial, pero que no tenía sentido continuar tras no cumplir el objetivo.

Martínez: «No tiene sentido seguir sin ganar»

El técnico español aclaró que su decisión de dimitir no estaba tomada antes del Mundial. Según sus palabras, el objetivo principal era ganar el campeonato con Portugal.

«Vine a Portugal para ganar la Copa del Mundo y creo que no tiene sentido continuar sin una victoria», dijo Martínez.

El contrato también finalizó ese mismo día

Martínez destacó que la federación portuguesa tiene ahora la oportunidad de elegir a un nuevo entrenador.

«El presidente siempre me ha apoyado, pero mi contrato termina hoy. No tengo nada más que decir», añadió.

Sin títulos con Portugal

Roberto Martínez se hizo cargo de la selección de Portugal en 2023.

Sin embargo, el técnico español no pudo ganar ningún trofeo con el equipo. En el Mundial 2026, Portugal fue eliminado en octavos de final al caer ante España.

Octava dimisión en el Mundial

Esta ha sido la octava dimisión de un entrenador entre las selecciones participantes en esta Copa del Mundo.

Anteriormente, los siguientes técnicos también dejaron sus cargos:

  • Sabri Lamouchi — Túnez;

  • Hong Myung-bo — Corea del Sur;

  • Steve Clarke — Escocia;

  • Miroslav Koubek — República Checa;

  • Ronald Koeman — Países Bajos;

  • Sebastián Beccacece — Ecuador;

  • Julian Nagelsmann — Alemania.

Los resultados del Mundial 2026 están cambiando drásticamente no solo el destino de los equipos, sino también el futuro de los entrenadores. Portugal inicia una nueva era.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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