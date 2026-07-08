Un paciente operado gratuitamente regala un gallo y una gallina a su médico

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Un paciente operado gratuitamente regala un gallo y una gallina a su médico

En 2021, un suceso ocurrido en Tarija, Bolivia, captó la atención de millones de personas en las redes sociales de todo el mundo. El motivo fue la historia de gratitud sincera entre un paciente humilde y su médico.

El urólogo Álvaro Ramallo Zamora operó de forma totalmente gratuita a muchos pacientes con dificultades económicas, incluido Pedro Quintana, un agricultor de 80 años. El médico no cobró nada a cambio.

Tras la operación, Pedro Quintana llevó al médico lo que consideraba su posesión más valiosa. Como muestra de agradecimiento, le regaló un gallo y una gallina.

Álvaro Ramallo Zamora publicó una foto con este regalo en su red social, escribiendo que era uno de los obsequios más sinceros y valiosos que había recibido en su carrera. Destacó que la gratitud genuina del paciente valía más que cualquier recompensa material.

Esta imagen se difundió rápidamente por todo el mundo, ganándose el reconocimiento de millones de usuarios. Muchos calificaron la humanidad del médico y la sincera gratitud del paciente como un brillante ejemplo de bondad.

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