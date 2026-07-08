Horror en un estacionamiento automático: una mujer fue atropellada por un coche (video)

Un accidente ocurrido en un estacionamiento automático en China ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Según los informes iniciales, la mujer entró en una zona peligrosa debido a que estaba distraída con su teléfono.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a la mujer entrando en el área del sistema de estacionamiento automático mientras usaba su teléfono. Antes de que se diera cuenta de dónde estaba, la puerta de entrada se cerró y el sistema comenzó a operar en su modo habitual.

Aunque la mujer bajó al nivel inferior, no logró salir de la zona de peligro. En ese momento, el siguiente vehículo fue introducido automáticamente en el estacionamiento y atropelló a la mujer.

Según los medios locales, la víctima sufrió heridas graves. Sin embargo, no se ha proporcionado información oficial sobre su estado de salud actual.