La joven estrella de la selección de Inglaterra y del Real Madrid, Jude Bellingham, sigue consolidando su lugar en el fútbol mundial. Gracias a su juego constante y sus dotes de liderazgo en los últimos años, se ha ganado la atención no solo de los aficionados, sino también de los expertos. Según el ex defensa Des Walker, Bellingham se ha unido a las filas de leyendas como Wayne Rooney y Paul Gascoigne por su carácter y actitud ante el juego. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista con Goal.com, Walker describió a Bellingham como poseedor de una "arrogancia" positiva y una gran confianza en sí mismo. Según él, es precisamente esta característica la que ayuda al jugador a liderar al equipo en los momentos más difíciles y responsables. Tales cualidades eran propias de Gazza y Rooney, quienes en su momento fueron los representantes más brillantes del fútbol inglés.

Héroe de los grandes escenarios

Los éxitos internacionales de Jude Bellingham son asombrosos para su edad. En las eliminatorias y fases finales de la Copa Mundial 2026, se mostró como un verdadero líder. Su contribución fue inigualable en la victoria por 4-2 contra Croacia. Además, su doblete contra México bajo la presión del estadio Azteca demostró su sangre fría.

A pesar de la fuerte competencia en el equipo dirigido por Thomas Tuchel, Bellingham no cede su posición a nadie. La aparición de nuevos nombres como Morgan Rogers y la rivalidad con estrellas como Phil Foden y Cole Palmer le dan una motivación extra. Su famoso gol en la Euro 2024, celebrado con un "who else?" (¿quién si no?), sigue en la memoria de los aficionados.

Des Walker destaca que Bellingham es uno de los atletas más fuertes del mundo, no solo técnica sino físicamente. Sus constantes movimientos por el campo y su capacidad para mantener el mismo ritmo desde el primer hasta el último minuto distinguen al centrocampista del Real Madrid. No solo entra en el área rival, sino que lo hace con un objetivo claro: marcar.

La responsabilidad del liderazgo

Durante mucho tiempo, la carga principal en la selección inglesa recayó sobre Harry Kane. Sin embargo, la aparición de Bellingham ha aliviado un poco esa presión. Ahora, los defensas rivales están obligados a prestar atención no solo al delantero centro, sino también a Bellingham, que se suma al ataque en segunda línea.

Según la conclusión del ex jugador Walker, a Bellingham le gusta estar en el centro de atención. "Él disfruta ser el hombre principal. Creo que eso es lo que le inspira. Quiere lucirse y estar en el foco", dice el experto. Estas características sin duda sentarán las bases para que el joven futbolista logre éxitos aún mayores.