Mundial 2026: Suiza elimina a Colombia en penaltis (vídeo)

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Mundial 2026: Suiza elimina a Colombia en penaltis (vídeo)

El ganador del duelo entre Suiza y Colombia, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo, se decidió en la tanda de penaltis. Tras el emocionante partido entre Argentina y Egipto, este encuentro fue una verdadera prueba de paciencia para los aficionados. Zamin.uz presenta los momentos más destacados del encuentro.

Suiza – Colombia — 0:0 (penaltis — 4:3)

Un partido aburrido y las patatas fritas de Jürgen Klopp

Durante el tiempo reglamentario y la prórroga, los equipos fueron excesivamente cautelosos. El control del balón y perder tiempo fueron prioridad sobre la creación de ocasiones. El evento más comentado en redes sociales durante los primeros 45 minutos no ocurrió en el campo, sino en la grada:

Los operadores, cansados del aburrido duelo táctico, enfocaron al famoso entrenador sentado en la grada, Jürgen Klopp, quien comía patatas fritas con gran apetito. Estas imágenes fueron más comentadas en redes sociales que el propio partido.

Solo en la prórroga Colombia intentó tomar la iniciativa, pero no pudo romper la defensa suiza y las porterías quedaron a cero.

Tensión en los penaltis y el heroísmo de Kobel

En la lotería de los penaltis, ambos equipos cometieron errores similares, manteniendo la emoción hasta el final. Finalmente, la suerte sonrió a los europeos:

  • Tras el disparo al larguero del colombiano Sánchez, el suizo Manuel Akanji también falló su lanzamiento.

  • En el momento decisivo, el portero suizo Gregor Kobel detuvo con maestría el disparo de Cucho Hernández, asegurando la victoria de su equipo.

  • Ruben Vargas anotó el último penalti para sentenciar el 4:3.

72 años de historia y la defensa colombiana superada por Fayzullaev

Esta victoria es un hito histórico para el fútbol suizo. El equipo se clasifica para los cuartos de final de la Copa del Mundo por primera vez desde 1954. Para Colombia, es una derrota dolorosa, ya que durante todo el torneo solo habían recibido

un gol. un gol. El único jugador del mundo que pudo marcarle a Colombia en este Mundial sigue siendo el integrante de la selección de Uzbekistán, Abbosbek Fayzullaev. Ahora, Suiza se enfrentará a la Argentina de Lionel Messi, que viene de una remontada épica, por un puesto en semifinales.

Ahora, Suiza se enfrentará a la Argentina de Lionel Messi, que viene de una remontada épica, por un puesto en semifinales.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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