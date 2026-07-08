Guion de Hollywood: Argentina logra una remontada épica contra Egipto

El encuentro entre Argentina y Egipto, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo, quedará grabado en la historia del fútbol. La «Albiceleste», que perdía 0-2, cambió el rumbo del partido en solo 13 minutos y selló su pase a cuartos de final. Zamin.uz presenta los detalles de este duelo frenético y los récords históricos de Messi.

Argentina – Egipto — 3:2

Goles: Romero (79), Messi (83), Fernández (90+2) — Yasser Ibrahim (15), Zizo (67).

Penalti fallado: Messi (21).

Del antirecord a la grandeza: ¿qué hizo Leo Messi?

El partido comenzó mal para Lionel Messi. En el minuto 21 falló un penalti, registrando un antirecord al errar dos penas máximas en este Mundial. Sin embargo, en la segunda parte mostró su liderazgo:

En el minuto 79, asistió en el gol de Cristian Romero.

En el minuto 83, aprovechó un error defensivo para empatar el marcador.

Con este gol y asistencia, Messi reescribió la historia de los Mundiales:

Máximo goleador: Elevó su cuenta a 21 goles en Mundiales (Kylian Mbappé tiene 19). Máximo asistente: Con 9 asistencias en la Copa del Mundo, superó a la leyenda Diego Maradona. Récords de por vida: Se convirtió en el jugador con más partidos en Mundiales (31), el primero en marcar en 9 partidos consecutivos y el primero en anotar en 6 partidos seguidos de eliminatorias.

La carrera por la Bota de Oro está al rojo vivo

Por primera vez en la historia de los Mundiales, tres jugadores han logrado marcar 7 o más goles en el torneo. Messi recuperó el liderato con su gol:

Jugador Goles Lionel Messi (Argentina) 8 Kylian Mbappé (Francia) 7 Erling Haaland (Noruega) 7 Harry Kane (Inglaterra) 6

Polémica arbitral y la furia de Egipto

El partido no estuvo exento de decisiones polémicas del árbitro francés François Letexier. Anuló un gol egipcio por falta en el minuto 60 y no señaló una acción dudosa en el área argentina en el 90+2. Esto provocó la indignación de los africanos.

Mostafa Zizo (delantero de Egipto): «El árbitro vino al campo para hacernos perder. Esperábamos hacer feliz al pueblo egipcio, pero al final felicitamos a Argentina. Es un torneo falso, ya no necesitan jugar los próximos partidos. El árbitro destruyó el sueño de toda una nación».

Las lágrimas de Messi y su confesión tras el partido

Tras el encuentro, Messi, sin poder ocultar sus lágrimas de alegría, valoró la fuerza mental del equipo:

«Con el 0-2, la situación era muy complicada. Sentimos emociones increíbles por haber podido cambiar el partido. Fue muy difícil, pero esto es el Mundial. Todos los partidos son así. Estoy muy feliz».

Argentina avanza a cuartos de final gracias a su remontada histórica de 13 minutos y continúa su lucha por el trofeo.