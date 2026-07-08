Exárbitro: «El arbitraje en el Argentina — Egipto fue correcto»

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Exárbitro: «El arbitraje en el Argentina — Egipto fue correcto»

El exárbitro de la FIFA, Aleksey Nikolaev, evaluó el desempeño del árbitro central François Letexier en el partido de octavos de final de la Copa Mundial 2026 entre Argentina y Egipto.

Los representantes egipcios estaban descontentos con las decisiones arbitrales tras la derrota por 2-3. Sin embargo, según Nikolaev, el árbitro y el VAR actuaron correctamente en las jugadas polémicas.

«Es una reacción emocional»

Nikolaev explicó el descontento del bando egipcio por el hecho de que iban ganando 2-0 antes de dejar escapar la victoria.

«En mi opinión, es una reacción emocional tras perder una ventaja de 2-0», declaró el exárbitro.

Según él, es natural que los miembros del equipo tengan quejas sobre el arbitraje después de una derrota tan dura.

La intervención del VAR en el gol anulado fue considerada correcta

El gol anulado a Egipto fue uno de los episodios más debatidos.

Según Nikolaev, hubo una falta antes del inicio de la jugada y el VAR actuó correctamente al llamar al árbitro al monitor.

«No se puede hablar de una decisión incorrecta. La falta antes del inicio del ataque era clara», subrayó.

Sin dudas sobre el penalti a favor de Argentina

El exárbitro también analizó la jugada del penalti pitado contra Egipto.

En su opinión, el defensa no actuó correctamente en esa situación y la decisión del árbitro fue justificada.

«No hay dudas sobre el penalti pitado contra Egipto. Fue un problema del defensa», dijo Nikolaev.

No hubo penalti en la jugada con Salah

También surgieron debates sobre una posible falta sobre Mohamed Salah en el área antes del gol de la victoria de Argentina.

Nikolaev destacó que, en este caso, el defensa tocó primero el balón y el contacto ocurrió después.

Según él, no había motivos para pitar penalti en esa situación.

«El árbitro controló bien el partido»

Aleksey Nikolaev valoró positivamente el trabajo general de François Letexier.

«Me gustó el trabajo de uno de los mejores árbitros europeos del torneo. Controló el partido a un nivel muy bueno», afirmó.

El exárbitro también rechazó los rumores de que se tomaron decisiones a favor de los equipos grandes. Según él, si se dejan de lado las emociones, los principales episodios polémicos del Argentina — Egipto fueron comprensibles y justificados desde el punto de vista arbitral.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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