Deschamps no está preocupado por el árbitro argentino para el partido contra Marruecos

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Deschamps no está preocupado por el árbitro argentino para el partido contra Marruecos

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, reaccionó a la designación de un árbitro argentino para el partido de cuartos de final de la Copa Mundial 2026 contra Marruecos.

El encuentro Francia-Marruecos se disputará el jueves 9 de julio. El partido será dirigido por el árbitro argentino Facundo Tello.

La designación arbitral generó dudas

La elección de un árbitro argentino para el duelo de cuartos de final ha provocado algunos debates.

Especialmente tras las recientes polémicas arbitrales surgidas tras el partido de octavos de final entre Argentina y Egipto.

Deschamps: «No me preocupa»

El técnico francés fue tajante al afirmar que no le inquieta esta designación.

«No, no hay ninguna duda. Ustedes pueden tener preguntas, pero a mí no me preocupa», declaró Deschamps.

También hizo referencia al trabajo de Letexier

Deschamps también mencionó a François Letexier y su equipo, quienes oficiaron el partido entre Argentina y Egipto.

«Espero que el árbitro haga un trabajo tan bueno como Letexier y su equipo en el partido reciente», subrayó.

«Nuestro rival es Marruecos, no el árbitro»

El seleccionador francés señaló que el equipo debe centrarse en Marruecos y no en el árbitro.

«Nuestro rival es Marruecos, no el árbitro. Al contrario, él está ahí para aplicar las reglas del juego con la mayor precisión posible», dijo Deschamps.

El duelo de cuartos de final entre Francia y Marruecos será una gran prueba por un lugar en semifinales. Deschamps insiste en que todo debe decidirse mediante el fútbol en el campo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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