Argentina defiende su título: comienza una gran investigación en la federación

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Argentina defiende su título: comienza una gran investigación en la federación

Mientras la selección de Argentina lucha por defender su título en la Copa Mundial 2026, se informa que ha comenzado una seria investigación financiera en torno a la federación de fútbol del país fuera del campo.

Según los informes, el FBI estadounidense está investigando si hubo lavado de dinero e irregularidades financieras en las actividades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El FBI investiga las actividades de la AFA

Según EasySport, la investigación se lleva a cabo en cooperación con la fiscalía federal de los Estados Unidos.

Los expertos están analizando las actividades comerciales de la Asociación del Fútbol Argentino en territorio estadounidense. El enfoque principal es determinar si se violó la legislación de EE. UU. durante las operaciones financieras.

Grandes transacciones bajo la lupa

Según los informes, se están examinando operaciones relacionadas con más de 300 millones de dólares como parte de la investigación.

Se dice que estos fondos podrían haberse generado a través de contratos de patrocinio, venta de derechos de medios y otros acuerdos comerciales.

Las actividades de las empresas también están siendo analizadas

Según el diario argentino La Nación, la investigación no se limita solo a la federación.

Las actividades de las empresas involucradas en la gestión de ingresos también están siendo analizadas por separado. Los investigadores intentan determinar si se cumplieron los requisitos de transparencia financiera en estos acuerdos.

Aún no hay acusaciones formales

Se destaca que hasta el momento no se han presentado cargos formales contra ninguna persona.

La investigación continúa y aún no se ha anunciado una conclusión definitiva. Por lo tanto, en este caso solo se trata de sospechas y de un proceso de investigación.

La selección continúa su lucha en el Mundial

Se informa que esta situación fuera del campo no ha afectado la participación de la selección argentina en la Copa Mundial 2026.

Los actuales campeones del mundo siguen luchando por defender su título. Sin embargo, la investigación financiera en torno a la federación podría convertirse en uno de los eventos extra-deportivos más serios para el fútbol argentino durante el torneo.

ArgentinaFBIAFAEE. UU.La Nación
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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