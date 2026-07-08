El equipo femenino del Arsenal ficha a la estrella suiza Geraldine Reuteler

El equipo femenino del Arsenal continúa reforzando su plantilla. Los "Gunners" han anunciado oficialmente el fichaje de la experimentada centrocampista de la selección suiza, Geraldine Reuteler. Tras ocho temporadas en el club alemán Eintracht Frankfurt, la futbolista de 25 años continuará su carrera en la Women's Super League (WSL) inglesa. Así lo informa Goal.com señala .

Según el sitio web oficial del Arsenal y la BBC Sport, Geraldine Reuteler ha firmado un contrato de cuatro años con el club londinense. En su nuevo equipo, lucirá el legendario dorsal 14. Reuteler se convierte en el tercer gran fichaje del mercado de verano, tras la llegada de estrellas como Georgia Stanway y Selina Cerci.

Una combinación de experiencia y talento

Geraldine Reuteler es considerada una de las mejores legionarias que ha brillado en la Bundesliga alemana. Con el Eintracht Frankfurt, disputó 184 partidos en todas las competiciones, marcando 54 goles y dando 44 asistencias. Su dinamismo en el centro del campo y su habilidad para organizar el juego han llamado la atención de la entrenadora del Arsenal, Renee Slegers.

Reuteler también cuenta con una gran experiencia internacional. Ha sido internacional en 91 ocasiones con la selección suiza y fue nombrada mejor futbolista de su país en 2024. Además, desempeñó un papel crucial en los éxitos de su selección en la fase de clasificación para la Eurocopa 2025, ayudando al equipo a alcanzar los cuartos de final.

Opiniones de la directiva y de la jugadora

La directora de fútbol femenino del Arsenal, Clare Wheatley, destacó que Reuteler había sido uno de los objetivos principales del club durante mucho tiempo. "Estamos encantadas de que Gery se una a nuestro equipo. Tiene una gran experiencia tanto a nivel de club como de selección, y nos ayudará en nuestra lucha por los títulos", declaró Wheatley.

La propia futbolista no ocultó su orgullo por unirse al club londinense. "El Arsenal es uno de los mejores clubes del mundo. Me gusta mucho el estilo de juego del equipo y estoy deseando ponerme a prueba contra las mejores jugadoras de la WSL. Quiero jugar en el Emirates Stadium ante nuestros aficionados y contribuir a la historia del club", afirmó Geraldine Reuteler.

La entrenadora Renee Slegers elogió el potencial técnico e intelectual de la nueva jugadora. Según ella, la preparación física y la visión de juego de Reuteler llevarán al mediocampo del Arsenal a un nuevo nivel. Este fichaje demuestra que el club londinense es un serio aspirante al título en la nueva temporada.