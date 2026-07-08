El futuro de la IA en los videojuegos: General Intuition propone un nuevo enfoque

·25·Tecnología
El futuro de la IA en los videojuegos: General Intuition propone un nuevo enfoque

La revolución en el campo de la inteligencia artificial (AI) continúa. Aunque los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT y Claude muestran hoy resultados superiores en el procesamiento de texto, los expertos señalan sus limitaciones para comprender el mundo físico. La startup General Intuition, con sede en Nueva York, propone utilizar datos de videojuegos para llenar este vacío. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Esta empresa, respaldada por Jeff Bezos, recaudó recientemente 320 millones de dólares, alcanzando una valoración total de 2300 millones de dólares. Según se informó en el podcast Equity de TechCrunch, Coatue, Eric Schmidt y investigadores del MIT y Google DeepMind se encuentran entre los principales inversores del proyecto. Esto demuestra la gran confianza de los gigantes del sector en los datos de juego.

¿Por qué no son suficientes los datos de Internet?

Pim de Witte, CEO de General Intuition, explica que los modelos de lenguaje tradicionales dependen de textos de Internet. Sin embargo, para alcanzar el nivel de inteligencia artificial general (AGI), el sistema debe comprender cómo se mueven las cosas en el tiempo y el espacio. Los datos estáticos de Internet fallan al enseñar las leyes del mundo físico, mientras que los videojuegos actúan como una simulación lista para este propósito.

Las leyes de la física dentro de los videojuegos, las interacciones entre objetos y los escenarios visuales complejos son el mejor campo de entrenamiento para la AI. General Intuition, surgida de la plataforma Medal TV, tiene como objetivo crear «modelos del mundo» (world models) utilizando esta base de datos. Se espera que estos modelos ofrezcan oportunidades sin precedentes para la robótica y los sistemas autónomos.

Ética y cuestiones de defensa

Las nuevas tecnologías siempre plantean riesgos y preguntas éticas. En su entrevista, Pim de Witte no descartó que estos modelos puedan utilizarse en el futuro para fines de defensa y militares. Esto impone a la empresa la tarea de establecer límites éticos estrictos. La inteligencia formada a partir de datos de juegos puede influir no solo en decisiones virtuales, sino también en decisiones estratégicas de la vida real.

Para países en camino al desarrollo tecnológico, estas novedades son de gran importancia. Para los desarrolladores locales y expertos en AI, estudiar sistemas multimodales y basados en simulación, en lugar de limitarse solo a modelos de texto, garantizará la competitividad futura. La experiencia de General Intuition demuestra que los sistemas de AI más potentes del futuro no se educan en bibliotecas, sino en mundos virtuales.

En conclusión, los videojuegos ya no son solo un medio de entretenimiento, sino que se están convirtiendo en una fuente de datos que resuelve los problemas tecnológicos más complejos de la humanidad. Si General Intuition logra su plan, pronto podríamos ver robots que sientan y comprendan el mundo físico de manera similar a los humanos.

Inteligencia ArtificialGeneral IntuitionTecnologíaVideojuegosJeff Bezos
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

OpenAI se prepara para presentar su modelo más potente, GPT-5.6OpenAI se prepara para presentar su modelo más potente, GPT-5.6Ayer, 22:56OpenAI presenta los nuevos modelos de voz GPT-Live: ahora la conversación es más naturalOpenAI presenta los nuevos modelos de voz GPT-Live: ahora la conversación es más naturalAyer, 22:55Meta aborda los problemas de privacidad relacionados con sus gafas inteligentesMeta aborda los problemas de privacidad relacionados con sus gafas inteligentesAyer, 22:24Ciberataque masivo en EE. UU.: roban datos de casi 7 millones de licencias de conducirCiberataque masivo en EE. UU.: roban datos de casi 7 millones de licencias de conducirAyer, 21:57La startup Prime Intellect alcanza el estatus de unicornio tras recaudar 130 millones de dólaresLa startup Prime Intellect alcanza el estatus de unicornio tras recaudar 130 millones de dólaresAyer, 21:30El fondo de capital riesgo Paradigm recauda 1.200 millones de dólares para startups tecnológicasEl fondo de capital riesgo Paradigm recauda 1.200 millones de dólares para startups tecnológicasAyer, 21:21
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance