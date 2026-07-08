El futuro de la IA en los videojuegos: General Intuition propone un nuevo enfoque

La revolución en el campo de la inteligencia artificial (AI) continúa. Aunque los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT y Claude muestran hoy resultados superiores en el procesamiento de texto, los expertos señalan sus limitaciones para comprender el mundo físico. La startup General Intuition, con sede en Nueva York, propone utilizar datos de videojuegos para llenar este vacío. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Esta empresa, respaldada por Jeff Bezos, recaudó recientemente 320 millones de dólares, alcanzando una valoración total de 2300 millones de dólares. Según se informó en el podcast Equity de TechCrunch, Coatue, Eric Schmidt y investigadores del MIT y Google DeepMind se encuentran entre los principales inversores del proyecto. Esto demuestra la gran confianza de los gigantes del sector en los datos de juego.

¿Por qué no son suficientes los datos de Internet?

Pim de Witte, CEO de General Intuition, explica que los modelos de lenguaje tradicionales dependen de textos de Internet. Sin embargo, para alcanzar el nivel de inteligencia artificial general (AGI), el sistema debe comprender cómo se mueven las cosas en el tiempo y el espacio. Los datos estáticos de Internet fallan al enseñar las leyes del mundo físico, mientras que los videojuegos actúan como una simulación lista para este propósito.

Las leyes de la física dentro de los videojuegos, las interacciones entre objetos y los escenarios visuales complejos son el mejor campo de entrenamiento para la AI. General Intuition, surgida de la plataforma Medal TV, tiene como objetivo crear «modelos del mundo» (world models) utilizando esta base de datos. Se espera que estos modelos ofrezcan oportunidades sin precedentes para la robótica y los sistemas autónomos.

Ética y cuestiones de defensa

Las nuevas tecnologías siempre plantean riesgos y preguntas éticas. En su entrevista, Pim de Witte no descartó que estos modelos puedan utilizarse en el futuro para fines de defensa y militares. Esto impone a la empresa la tarea de establecer límites éticos estrictos. La inteligencia formada a partir de datos de juegos puede influir no solo en decisiones virtuales, sino también en decisiones estratégicas de la vida real.

Para países en camino al desarrollo tecnológico, estas novedades son de gran importancia. Para los desarrolladores locales y expertos en AI, estudiar sistemas multimodales y basados en simulación, en lugar de limitarse solo a modelos de texto, garantizará la competitividad futura. La experiencia de General Intuition demuestra que los sistemas de AI más potentes del futuro no se educan en bibliotecas, sino en mundos virtuales.

En conclusión, los videojuegos ya no son solo un medio de entretenimiento, sino que se están convirtiendo en una fuente de datos que resuelve los problemas tecnológicos más complejos de la humanidad. Si General Intuition logra su plan, pronto podríamos ver robots que sientan y comprendan el mundo físico de manera similar a los humanos.