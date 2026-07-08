Negocio de alto nivel en el Real: ¡108 millones de euros recaudados con los suplentes y la llegada de Mourinho!

El Real Madrid ha demostrado cómo dominar el arte de generar ingresos en el mercado de fichajes. Según el prestigioso diario Marca , el «club blanco» ha ingresado la suma de 108 millones de euros vendiendo a jugadores formados en su academia que no disputaron ni un minuto con el primer equipo en la temporada 2025/26. Zamin.uz presenta los detalles de este increíble éxito financiero.

Gastos de verano cubiertos: Mourinho y los nuevos fichajes

Este beneficio neto de la academia cubrió por completo los gastos del gigante madrileño en el mercado de verano. Gracias a estos fondos, el Real reforzó su plantilla y trajo a un nuevo entrenador:

Marc Cucurella y Denzel Dumfries fueron fichados precisamente con este dinero.

La cláusula de rescisión pagada para traer al famoso entrenador del club portugués Benfica , José Mourinho, también se cubrió con estos ingresos.

Fuente de ingresos: ¿Quién fue vendido y por cuánto?

El mayor ingreso del mercado de fichajes Nico Paz se registró con 60 millones de euros obtenidos por su traspaso al Como italiano. Es la segunda venta más grande de un canterano en la historia del Madrid (tras Álvaro Morata). El Real se guardó una opción de recompra.

Los otros traspasos de jóvenes que enriquecieron las arcas del club son:

Jugador Nuevo club Monto del traspaso Detalles Nico Paz Como (Italia) 60 M€ 2ª mayor venta, con opción de recompra Víctor Muñoz Liverpool (Inglaterra) 20 M€ El 50% de los derechos pertenecía al Madrid Mario Gil Milan (Italia) 15 M€ Traspaso definitivo Álvaro Rodríguez Bournemouth (Inglaterra) 15 M€ Fichado por un club de la Premier League Mario Martín — 3,5 M€ Ingreso adicional para el club

Esto no es todo: 12 millones más podrían llegar