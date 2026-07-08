Ruben Amorim admite sus errores en el Manchester United: una nueva página con el Milan

El técnico portugués Ruben Amorim participó en su primera rueda de prensa como entrenador del club italiano AC Milan. Durante el evento, habló abiertamente sobre su paso infructuoso por el Manchester United, admitiendo los errores cometidos durante sus 14 meses en Inglaterra. Destacó que esta experiencia ha sido una gran lección en su carrera como entrenador. Así lo informa Goal.com informa .

Amorim tomó las riendas del Manchester United en noviembre de 2024, pero su aventura en Old Trafford no salió como se esperaba. Destituido en enero de 2026, el entrenador admitió que no logró inculcar completamente su visión al equipo. Según Goal.com, el entrenador dijo que es difícil enumerar sus errores con precisión, ya que requeriría explicar todo el contexto de aquel momento.

Estadísticas y críticas

Bajo la dirección de Ruben Amorim, el Manchester United registró uno de los peores resultados en la historia de la Premier League. Bajo su mando, el equipo disputó 63 partidos en todas las competiciones, ganando solo 25. Los 15 empates y 23 derrotas agotaron la paciencia de la directiva del club.

Las actuaciones en la Premier League fueron especialmente decepcionantes: 15 victorias en 47 partidos y un promedio de 1,23 puntos por partido. Este resultado sigue siendo el más bajo entre todos los entrenadores del Manchester United en la era de la Premier League. En el momento de su destitución, el equipo ocupaba el sexto lugar en la tabla.

Amorim había sido duramente criticado por expertos y aficionados por su enfoque táctico y su incapacidad para integrar a los jóvenes de la academia del club en el primer equipo. No obstante, expresó su orgullo por su paso por Manchester y su pesar por no haber podido despedirse adecuadamente de los aficionados.

Nuevos objetivos con el Milan

Ahora al frente del AC Milan, Amorim está convencido de haber aprendido las lecciones correctas de sus errores. «Todo el mundo aprende de sus experiencias. Yo también he aprendido mucho. Intentaré cambiar algunas cosas, mientras que otras permanecerán igual. Pero estoy convencido de que ahora soy un mejor entrenador», declaró a los periodistas.

El fútbol italiano y el entorno de la Serie A serán un nuevo desafío para Amorim. Tras la presión y los fracasos en el Manchester United, espera mostrar su verdadero potencial en el Milan y poner en práctica sus ideas tácticas. Los aficionados esperan que el fútbol ofensivo del técnico portugués traiga nuevas victorias a los «Rossoneri».