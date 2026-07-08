OpenAI se prepara para presentar su modelo más potente, GPT-5.6

OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, se prepara para presentar su nuevo modelo GPT-5.6 el 9 de julio. El lanzamiento, originalmente planeado para antes, se pospuso en junio debido a evaluaciones adicionales de riesgos de seguridad por parte de las autoridades estadounidenses. Así lo informó Deutsche Welle.

Se ha informado que las pruebas técnicas han concluido y, tras negociaciones entre la dirección de la empresa y los funcionarios estadounidenses, la Casa Blanca ha autorizado el lanzamiento del modelo. OpenAI califica al nuevo GPT-5.6 como el sistema de IA más potente jamás creado en la historia de la compañía. Se destaca que el modelo tendrá capacidades significativamente mayores en los campos de la ciberseguridad, la biología y la IA capaz de realizar tareas autónomas.

¿Por qué se pospuso el lanzamiento?

Según fuentes, el aplazamiento se debió a la creciente preocupación en Washington sobre la posibilidad de utilizar sistemas de IA avanzados para fines ilegales o peligrosos.

En junio, la Casa Blanca también ordenó a Anthropic, competidor de OpenAI, suspender temporalmente el uso de sus modelos más avanzados, Fable y Mythos, por motivos de seguridad nacional. Se dice que estas restricciones solo se suavizaron la semana pasada.

Según las autoridades estadounidenses, los modelos de IA modernos tienen la capacidad de identificar vulnerabilidades en el software. Esta capacidad genera preocupación de que ejércitos o servicios de inteligencia extranjeros, incluidos países como Rusia y China, puedan utilizarla con fines malintencionados.

Por ello, la Casa Blanca solicitó a OpenAI que pospusiera temporalmente el lanzamiento y la empresa aceptó la propuesta. Sin embargo, en su declaración, OpenAI enfatizó que tales inspecciones gubernamentales no deberían convertirse en una práctica permanente.

Washington refuerza las medidas de seguridad

Al inicio de su segundo mandato, el presidente estadounidense Donald Trump era partidario de reducir las restricciones en la regulación del sector de la IA. En su opinión, los requisitos excesivos podrían debilitar la capacidad de EE. UU. para competir con China en tecnología.

Sin embargo, en junio, Trump firmó un nuevo decreto destinado a reducir los riesgos de ciberseguridad asociados con los modelos de IA avanzados. De acuerdo con el documento, los desarrolladores deben presentar sus modelos al gobierno para su revisión un mes antes de su lanzamiento público. Se señala que este proceso se lleva a cabo de forma voluntaria.

OpenAI ha anunciado que está colaborando con agencias gubernamentales para desarrollar un mecanismo de seguridad permanente para el lanzamiento de futuros modelos.

GPT-5.6 se presentará en tres versiones

Según la información de la empresa, el modelo GPT-5.6 que se presentará el 9 de julio se lanzará en tres versiones. La versión Sol se describe como el modelo más potente en la historia de OpenAI. Terra es una variante de nivel medio diseñada para tareas diarias, mientras que Luna es la versión más económica, centrada en la alta velocidad y eficiencia.

También se informó que el modelo GPT-5.6 cuenta con un sistema de seguridad de múltiples niveles. La empresa afirma que estos mecanismos de protección han sido diseñados para evitar el uso de la IA en ciberataques u otras acciones perjudiciales.

Anteriormente, se informó que Malta ofrecería el servicio ChatGPT Plus de forma gratuita a sus ciudadanos. De esta manera, el país se convirtió en el primero en implementar tal oportunidad. Según el acuerdo firmado con OpenAI, los ciudadanos y residentes de Malta tendrán derecho a utilizar ChatGPT Plus gratis durante un año. Para ello, deben registrarse a través del sistema de identificación en línea del país.