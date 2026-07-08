Mbappé sufre ataques racistas: Deschamps y el jugador responden a la senadora

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, se vio envuelto en insultos racistas por parte de una política paraguaya. A pesar de esto, el seleccionador Didier Deschamps informó que su estrella está mentalmente estable y totalmente preparada para los próximos partidos importantes. Esta situación conflictiva surgió tras el encuentro entre Francia y Paraguay. Según Goal.com, informa el medio.

Los hechos comenzaron tras la victoria de Francia por 1-0 sobre Paraguay. El penalti marcado por Mbappé fue el único gol del partido. Según Goal.com, tras el encuentro, la senadora paraguaya Celeste Amarilla publicó en redes sociales mensajes extremadamente duros e insultantes dirigidos al origen y la inteligencia del futbolista.

En su declaración, la política llamó a Mbappé un "camerunés colonizado que intenta ser francés" y lo insultó llamándolo "animal" que ni siquiera sabe escribir. Además, instó a los jugadores paraguayos a usar la fuerza física contra Mbappé después del partido. Tales declaraciones fueron duramente condenadas por la comunidad futbolística mundial y la Federación Francesa de Fútbol.

La reacción y la valiente respuesta de Mbappé

El delantero del Real Madrid no se quedó de brazos cruzados ante tal bajeza. Kylian Mbappé respondió valientemente a la senadora en su página de redes sociales: "Señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna del cargo que ocupa. Usted no representa al pueblo paraguayo, que luchó con toda su fuerza y honor durante la competición", escribió el jugador.

Mbappé destacó que la acción de la política también invalidó el trabajo de la selección de Paraguay en el campo. En su opinión, debido a la irresponsabilidad y el racismo abierto de la senadora, el mundo entero no está discutiendo los éxitos históricos de los jugadores paraguayos, sino a la mujer que ha dado una mala imagen de su país.

Didier Deschamps, en rueda de prensa, habló sobre el estado de Mbappé y señaló la firmeza del capitán: "Kylian está mentalmente muy bien. Está listo para el partido de mañana. Estos factores de distracción fuera del campo no han afectado a nuestro campamento ni a la preparación de nuestro capitán", dijo el entrenador.

Actualmente, Kylian Mbappé ocupa el segundo lugar en la carrera por el título de máximo goleador con 7 goles, junto a Erling Haaland. La lista está encabezada por Lionel Messi con 8 goles. El objetivo principal del delantero francés es llevar a su equipo hacia un nuevo campeonato y responder a todas las críticas con sus resultados en el campo.

Esta situación de Mbappé también es objeto de atención para los aficionados al fútbol, ya que es una de las mayores estrellas del fútbol moderno. En un momento en que la lucha contra el racismo continúa a escala global, la calma y determinación mostradas por Mbappé en esta situación han sido elogiadas por muchos.