Neymar no regresó al Santos tras el Mundial 2026: el club lo espera

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Neymar no regresó al Santos tras el Mundial 2026: el club lo espera

El delantero del Santos, Neymar, se tomó unos días de vacaciones tras la decepcionante participación de la selección de Brasil en la Copa del Mundo 2026.

Según Globo, el delantero de 34 años permanece actualmente en Estados Unidos con su familia. La fecha de su regreso al Santos aún no ha sido definida.

Neymar podría descansar al menos 10 días

Según la fuente, se espera que Neymar tome un descanso de al menos diez días tras el Mundial.

El jugador aún no ha regresado a Brasil. Se queda en EE. UU. con su familia intentando superar la presión y el impacto de la derrota en el torneo.

El Santos quiere negociar

De acuerdo con Globo, la directiva del Santos planea una reunión con Neymar y sus representantes.

Sin embargo, aún no hay una fecha concreta para estas conversaciones. El club espera a que el jugador se recupere mentalmente tras la eliminación.

¿Fue este el último Mundial de Neymar?

La temprana eliminación de Brasil en el Mundial 2026 ha intensificado las dudas sobre el futuro de Neymar.

Anteriormente, surgieron rumores de que este torneo podría ser su última participación en Copas del Mundo.

Se dice que el padre del jugador lo instó a través de redes sociales a no poner fin a su carrera.

Brasil cayó en octavos de final

La selección de Brasil se despidió del torneo tras perder ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026.

Neymar disputó dos partidos durante el campeonato y logró anotar un gol.

La pregunta principal ahora es en qué condiciones regresará Neymar al Santos y cómo continuará la siguiente etapa de su carrera.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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