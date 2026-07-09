Neymar ante tres caminos tras el Mundial 2026: su padre se opone a una decisión

Tras la eliminación prematura de Brasil en el Mundial 2026, las dudas sobre el futuro de Neymar se han multiplicado. Según UOL, el jugador contempla tres escenarios posibles para continuar su carrera.

Según la fuente, el entorno de Neymar ya había notado antes del inicio del Mundial que estaba mentalmente agotado del fútbol.

Neymar sufre de fatiga mental

De acuerdo con UOL, Neymar está cansado de la presión en el fútbol y del trato de los medios de comunicación.

Se señala que se ha quejado ante sus amigos de no recibir suficiente reconocimiento por parte de la prensa, a pesar de sus 15 años en la selección brasileña.

La derrota de Brasil cambió la situación

Brasil fue eliminado del Mundial 2026 en los octavos de final tras perder 1-2 ante Noruega.

Se dice que, tras esto, Neymar anunció el fin de su carrera internacional, lo que ha intensificado las especulaciones sobre su futuro a nivel de clubes.

Primer escenario: quedarse en el Santos

Una de las opciones principales para Neymar es regresar al Santos y cumplir su contrato actual hasta el final.

En este caso, el jugador continuaría su carrera en Brasil y cumpliría con todas sus obligaciones con el club.

Segunda vía: un club con menos presión

Según UOL, otra posibilidad es que Neymar se traslade a un club donde la presión sea relativamente menor.

Esta opción permitiría al jugador desenvolverse en un entorno menos expuesto a la presión mediática y continuar su carrera de forma más tranquila.

El padre se opone a la tercera decisión

La tercera posibilidad es que Neymar ponga fin a su carrera como futbolista profesional.

Sin embargo, según la fuente, el padre del jugador se ha opuesto abiertamente a esta opción, manteniendo la postura de que Neymar aún debe seguir en el fútbol.

Neymar está a punto de tomar una de las decisiones más importantes de su carrera. ¿Se quedará en el Santos, elegirá un nuevo equipo o tomará un camino distinto? La respuesta podría conocerse pronto.