Erling Haaland califica la victoria sobre Brasil como un evento «irreal»

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Erling Haaland califica la victoria sobre Brasil como un evento «irreal»

Una verdadera sensación ha ocurrido en el mundo del fútbol: la selección de Noruega eliminó a Brasil, cinco veces campeón del mundo, en los octavos de final de la Copa del Mundo. Erling Haaland, protagonista de esta victoria histórica, compartió sus emociones tras el partido, destacando que todavía es difícil creer lo sucedido. Así lo informa Goal.com informa .

En un dramático encuentro disputado en Nueva Jersey, el delantero del Manchester City demostró una vez más su calidad. Erling Haaland abrió el marcador con un cabezazo en el minuto 79 y selló su doblete con un disparo preciso a la esquina inferior en el minuto 90, llevando a los noruegos a los cuartos de final por primera vez en su historia. Según Goal.com, esta victoria es un resultado sin precedentes para el fútbol noruego.

Victoria histórica y emociones

Tras el partido, en su canal de YouTube, Erling Haaland admitió que vencer a un equipo grande como Brasil le parecía un sueño inalcanzable. «Brasil es un verdadero país de fútbol. Es una selección con jugadores legendarios y una rica historia, la primera que todo niño conoce cuando empieza a aprender fútbol. Solo el hecho de enfrentarlos en el campo fue una experiencia surrealista para mí», declaró la estrella noruega.

Según el delantero, el hecho de que Brasil fuera visto como el claro favorito permitió a los pupilos de Stale Solbakken jugar sin presión y con libertad. Cabe destacar que el brasileño Bruno Guimaraes falló un penalti durante el encuentro, y el gol anotado por Neymar al final del partido no fue suficiente para salvar a los sudamericanos de la derrota.

Carrera por la Bota de Oro y próximo rival

Con este doblete, Erling Haaland alcanzó los 7 goles en el torneo, igualando a Kylian Mbappé en la carrera por el máximo goleador. Las actuaciones seguras del portero noruego Orjan Nyland también fueron fundamentales para el éxito del equipo. Ahora, los escandinavos se enfrentarán a Inglaterra en los cuartos de final.

El partido contra Inglaterra, que se disputará el sábado en Miami, se perfila como otra prueba seria para Noruega. Los «Three Lions» también buscan mejorar su juego tras un difícil encuentro contra México. Erling Haaland señaló que, por ahora, solo piensa en descansar y recuperar energías, ya que el partido contra Brasil lo dejó completamente agotado.

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Jahongir Tursunov
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