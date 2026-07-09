Mason Greenwood, que juega en el Olympique de Marsella, considerado uno de los clubes más prestigiosos de Francia después del Paris Saint-Germain, está a punto de dar un nuevo giro a su carrera. Aunque se ha unido a los entrenamientos de pretemporada, las negociaciones sobre su futuro han entrado en una fase decisiva. Dos grandes clubes europeos, el Atlético de Madrid de España y el Fenerbahçe de Turquía, han iniciado una seria disputa por el jugador. Así lo informa Goal.com informa. señala.

Según la información difundida por L'Equipe, el Atlético de Madrid ha expresado su disposición a cumplir plenamente con las exigencias financieras impuestas por el Marsella. Los españoles han presentado una oferta de 45 millones de euros garantizados más 5 millones de euros en bonos. Sin embargo, este acuerdo se está viendo frenado por complejas cláusulas internas relacionadas con las comisiones de los agentes y el salario del jugador. La directiva del Marsella busca maximizar el beneficio neto que llegará a las arcas del club tras cubrir todos los gastos.

¡¿Por qué es superior la opción turca?

Aunque la suma total ofrecida por el Atlético de Madrid parece mayor, en este momento el Fenerbahçe de Turquía lidera la carrera. El club de Estambul ha ofrecido 40 millones de euros y bonos, pero su oferta no contempla comisiones de agencia. Los representantes de Mason Greenwood han aceptado renunciar a una parte del importe del traspaso a cambio de un contrato de larga duración de cuatro años. Esto resulta financieramente más beneficioso para el Marsella.

La directiva del Fenerbahçe ha declarado al delantero inglés de 24 años como su objetivo principal en el mercado de fichajes de verano. El club ha mantenido un contacto estrecho con el abogado del jugador, Martin Budworth, quien está desempeñando un papel importante para convencer a Greenwood de trasladarse a Estambul. Aunque el prestigio del Atlético de Madrid atrajo inicialmente al jugador, la situación está cambiando a favor de los turcos.

Según informa Goal.com, todas las partes planean tomar una decisión definitiva sobre este traspaso en las próximas 24 a 48 horas. Según información obtenida en la base de entrenamiento del Marsella, las negociaciones avanzan a buen ritmo y se espera que el nombre del nuevo equipo de Mason Greenwood se conozca antes del jueves.

En Estambul, la emoción de los aficionados está en su punto máximo. Recientemente, el anuncio sobre un nuevo fichaje del equipo de baloncesto del Fenerbahçe fue interpretado en las redes sociales como el traspaso de Mason Greenwood, lo que causó un gran revuelo. Si la directiva del club no logra concretar este fichaje, es seguro que se enfrentará a la dura protesta de los aficionados que tienen puestas grandes esperanzas. Por ahora, todos los indicadores muestran que es muy probable que el jugador se dirija a la Süper Lig turca.