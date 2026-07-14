La carrera global en el campo de la inteligencia artificial (IA) no solo está generando avances tecnológicos, sino también éxitos financieros masivos. Liang Wenfeng, fundador de DeepSeek, se ha convertido en el empresario más rico del mundo especializado en el desarrollo de modelos de IA. Según el Bloomberg Billionaires Index, su fortuna se ha más que duplicado en poco tiempo, alcanzando los 36 mil millones de dólares. Así lo informa Ixbt.com informa .

El capital de Liang Wenfeng ha crecido en 16,7 mil millones de dólares en pocos meses. Con este resultado, ha superado a gigantes del sector como Dario Amodei, cofundador de Anthropic, y Greg Brockman, uno de los fundadores de OpenAI. Para elaborar este ranking, Bloomberg solo consideró empresas cuya actividad principal está directamente relacionada con la creación de modelos de IA. Por ello, los propietarios de conglomerados tecnológicos como Alibaba y Tencent, o corporaciones fabricantes de semiconductores como NVIDIA, no han sido incluidos en esta lista.

La mayor parte del capital del empresario proviene de su participación en DeepSeek. El valor de mercado de la empresa se disparó tras una ronda de inversión en junio de este año. Los 7,4 mil millones de dólares inyectados por los inversores permitieron valorar a DeepSeek en 50 mil millones de dólares. A modo de comparación, en la primavera de este año, el valor de la empresa era cinco veces menor.

Inversiones y cuota de mercado

Aunque la participación de Liang Wenfeng en la empresa se redujo ligeramente a aproximadamente el 78 % durante el proceso de captación de capital, el rápido crecimiento del valor de DeepSeek ha llevado su fortuna personal a un nivel récord. Esta situación demuestra cómo se está fortaleciendo la posición de China en el mercado de la inteligencia artificial.

DeepSeek causó sensación en el mercado global al presentar sus modelos eficientes y económicos. En competencia con empresas occidentales como OpenAI y Google, DeepSeek destaca por sus algoritmos que ahorran recursos. Esto ha aumentado aún más el interés de los inversores en la compañía.

Para los usuarios y desarrolladores en Uzbekistán, los modelos de DeepSeek también están despertando interés debido a su apertura y eficiencia. A escala global, una capitalización tan grande indica el comienzo de una nueva «edad de oro» en el campo de la IA. El éxito de Liang Wenfeng confirma que, en este sector, no solo Estados Unidos, sino también la región asiática, compite por el liderazgo.