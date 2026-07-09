Francia — Marruecos: el peligro oculto antes del partido, tres jugadores en la cuerda floja

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Francia — Marruecos: el peligro oculto antes del partido, tres jugadores en la cuerda floja

Hoy, 9 de julio, las selecciones nacionales de Francia y Marruecos se enfrentan en los cuartos de final de la Copa Mundial 2026.

Antes del gran partido, hay una preocupación especial en la plantilla de Francia: tres jugadores del equipo están bajo la amenaza de recibir una tarjeta amarilla.

Para Francia, no solo Marruecos es un peligro, también lo son las tarjetas

En la fase de cuartos de final, cada episodio es decisivo. Francia debe tener cuidado no solo con los ataques de Marruecos, sino también con su situación disciplinaria.

Si algunos jugadores reciben una tarjeta amarilla en el partido de hoy, podrían perderse una posible semifinal.

Los tres jugadores bajo amenaza

Jugadores de la selección francesa bajo riesgo de suspensión:

Si alguno de ellos recibe una tarjeta amarilla contra Marruecos, no podrá ayudar al equipo en la semifinal en caso de clasificación.

Una pérdida importante para el ataque y el mediocampo

Manu Koné juega en el mediocampo defensivo, mientras que Michael Olise y Bradley Barcola actúan por las bandas.

Por ello, cada uno de ellos es una figura clave en el sistema de juego de Francia. Especialmente en un partido intenso y físico contra Marruecos, una acción imprudente puede tener consecuencias graves.

El partido será dirigido por un árbitro argentino

El partido Francia — Marruecos será dirigido por el árbitro argentino Facundo Tello.

En un partido de nivel de cuartos de final, cada falta, episodio polémico y tarjeta amarilla puede influir no solo en el resultado del encuentro, sino también en la alineación para la siguiente ronda.

El partido contra Marruecos es una doble prueba

Francia intentará hoy superar el obstáculo marroquí. Pero en este partido, el equipo debe pensar no solo en la victoria, sino también en quiénes estarán disponibles para una posible semifinal.

Una tarjeta amarilla, y los planes de Francia para la siguiente ronda podrían cambiar.

FranciaMarruecosManu KonéMichael OliseBradley Barcola
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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