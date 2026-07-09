Nani se dirige a Ronaldo tras una dura derrota: el resultado no lo es todo

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Nani se dirige a Ronaldo tras una dura derrota: el resultado no lo es todo

Portugal terminó su Copa del Mundo 2026 en los octavos de final. Tras la derrota por 0-1 ante España, la atención se centró nuevamente en Cristiano Ronaldo y su futuro en la selección nacional.

En esta situación, el excentrocampista de la selección portuguesa, Nani, envió un emotivo mensaje a su excompañero.

Un final difícil para Portugal

La selección nacional de Portugal fue derrotada por España por la mínima en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Tras este resultado, el equipo terminó su participación en el torneo. Para Cristiano Ronaldo, esta derrota fue especialmente dura, ya que ha sido el símbolo principal de Portugal durante años.

Nani recuerda el legado de Ronaldo

En sus redes sociales, Nani se dirigió a Ronaldo, destacando su lugar en la selección y en el fútbol.

«Tu legado en la selección y en el fútbol habla por sí solo. Ningún resultado puede borrar la historia y los momentos inolvidables que has creado», escribió Nani.

En su opinión, un partido o una derrota no pueden invalidar todo lo que Ronaldo ha hecho por el fútbol portugués.

«Sé cuánto te has sacrificado por esta camiseta»

Nani jugó muchos años junto a Ronaldo en la selección. Por eso, afirmó saber bien lo que la camiseta de Portugal significa para él.

«Cris, he tenido la suerte de vivir muchos de esos momentos contigo y sé cuánto te has sacrificado por esta camiseta», dijo.

Estas palabras demuestran que el camino de Ronaldo en la selección no solo está ligado a goles y récords, sino también a la entrega.

Confianza también en el equipo

En su mensaje, Nani no solo apoyó a Ronaldo, sino a toda la selección de Portugal.

«Este equipo merece respeto, apoyo y confianza», escribió el excentrocampista.

Destacó que cada jugador que defiende el honor de Portugal siente esa responsabilidad.

Otro momento difícil para Ronaldo

Cristiano Ronaldo es una de las figuras más grandes de la historia del fútbol portugués. Pero tras la derrota en la Copa del Mundo 2026, es natural que su futuro en la selección vuelva a estar en el centro del debate.

El mensaje de Nani recordó que tantos años de historia, victorias y dedicación no pueden medirse por un solo resultado.

Cristiano RonaldoPortugalEspañaNani
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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