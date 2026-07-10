Una nueva era para el Barcelona y España: Pau Cubarsí sale de la sombra de Lamine Yamal

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Una nueva era para el Barcelona y España: Pau Cubarsí sale de la sombra de Lamine Yamal

El exitoso camino de la selección española en la Copa Mundial de 2026 ha vuelto a centrar la atención en los jóvenes talentos. Aunque el foco principal ha estado en Lamine Yamal, el defensa del FC Barcelona, Pau Cubarsí, está mostrando un rendimiento más consistente e impresionante que su compañero en el torneo norteamericano. Con 19 años, el defensa es visto ahora como el principal candidato a mejor jugador joven del campeonato, no solo de su equipo, sino de todo el torneo, según informa Goal.com informa. reporta.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, no oculta su asombro ante la madurez del joven defensa en el campo. Según el técnico alemán, Cubarsí defiende con una seguridad y un criterio impropios de su edad. El entrenador lo sitúa al mismo nivel que la otra estrella del equipo, Lamine Yamal, y destaca la fortuna del club de contar con tal talento. Según Goal.com, Cubarsí es hoy reconocido como uno de los adolescentes con más talento del mundo.

Solidez y constancia defensiva

La selección española ha llegado a los cuartos de final de la Copa Mundial sin encajar un solo gol. La contribución de Pau Cubarsí a este resultado es inestimable. Aunque Lamine Yamal ha tenido problemas con lesiones durante el torneo, Cubarsí ha destacado en cada encuentro por su frialdad y su alto nivel de juego. Su visión de juego y su precisión en el pase son pilares fundamentales en la construcción de los ataques de España.

Es curioso recordar que Luis de la Fuente no lo incluyó en la convocatoria para la Euro 2024. En aquel momento, el técnico justificó la decisión no por la edad del jugador, sino por la presencia de centrales más experimentados. Sin embargo, con el tiempo, Cubarsí ha demostrado que ha superado no solo a sus coetáneos, sino también a muchos colegas veteranos. Actualmente, es difícil imaginar la línea defensiva de España sin él.

Trabajo en equipo y plantilla estelar

El éxito de España en Norteamérica no depende de un solo jugador. Mikel Oyarzabal presiona en la línea de ataque, mientras que Rodri sigue siendo inigualable en el mediocampo cortando los ataques rivales. Marc Cucurella, recientemente fichado por el Real Madrid por 60 millones de euros, y Unai Simón, seguro bajo palos, también contribuyen a la racha de imbatibilidad del equipo.

Aun así, el juego de Pau Cubarsí está siendo especialmente elogiado por los expertos. Su asociación en el eje de la zaga con Aymeric Laporte, de 32 años, y su entendimiento con laterales como Pedro Porro han convertido a la defensa española en la más fuerte del torneo. Si España logra el título, será sin duda el punto de inflexión más importante en la carrera de Cubarsí.

Пау КубарсиLamine YamalИспанияБарселонаЖаҳон Чемпионати
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