Harry Kane en la cima de su carrera: los secretos del éxito del goleador inglés

El delantero de la selección de Inglaterra y del Bayern Múnich, Harry Kane, está mostrando su mejor nivel en la temporada 2025-26. Brillando en la Copa del Mundo, el goleador deja atrás las críticas del pasado y demuestra su verdadero poder. El exfutbolista Danny Murphy explicó a GOAL por qué Kane está en su mejor momento. Así lo informa Goal.com informa .

Según los expertos, dos factores principales explican los resultados excepcionales del delantero de 32 años. En primer lugar, Harry Kane ha estado casi libre de lesiones esta temporada. Mientras que en torneos anteriores solía jugar con molestias o cansancio físico, esta vez llegó en su mejor condición física.

El factor Bayern y la condición física

El segundo factor clave es su estilo de juego en el Bayern Múnich. Danny Murphy destaca que, como el gigante alemán domina la mayoría de los partidos, Kane no necesita realizar el mismo desgaste físico que tenía en el Tottenham. Esto le permite reservar su energía para marcar en los momentos más importantes.

Según las estadísticas, Harry Kane ha logrado marcar 146 goles en 147 partidos con el Bayern Múnich. Solo la temporada pasada, anotó 61 veces. Sus dos títulos de Bundesliga en el Allianz Arena han comenzado a llenar el vacío en su vitrina de trofeos.

A nivel de selección, Kane también sigue rompiendo récords. Actualmente suma 119 partidos, acercándose a la marca de la leyenda Peter Shilton. Como máximo goleador histórico de Inglaterra con 85 tantos, ya lleva 6 goles en la Copa del Mundo 2026.

Balón de Oro y oportunidad histórica

La selección de Inglaterra se enfrentará a Noruega este sábado en cuartos de final. Si el equipo liderado por Kane gana el torneo en Norteamérica, no solo se convertirá en una leyenda nacional, sino que también se perfila como el principal candidato al prestigioso Balón de Oro.

Los especialistas evalúan el estado actual de Harry Kane de la siguiente manera:

Alto nivel de preparación física;

Ausencia de lesiones;

Enfoque táctico adecuado a nivel de club;

Tranquilidad mental y experiencia.

Así, a sus 32 años, Harry Kane demuestra que es el delantero más peligroso no solo de Inglaterra, sino del fútbol mundial. Su objetivo principal es conquistar la gloria mundial con su selección.