Construyen una isla de 11 mil millones de dólares en Abu Dabi

En Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, se está construyendo un proyecto colosal destinado a apoyar la salud física y mental de las personas: la isla Fahid. Este complejo moderno, cuya finalización está prevista para 2029, contará con más de 6 000 viviendas. Así lo informó CNN .

El proyecto, valorado en 10 900 millones de dólares, está siendo ejecutado por la empresa Aldar Development , propiedad del gobierno de Abu Dabi. Emma McCree Breen, vicepresidenta de la compañía, destaca que cada solución arquitectónica y elemento de infraestructura en la isla ha sido diseñado bajo el principio de impactar positivamente en la salud humana.

Áreas verdes y estilo de vida saludable

Según los expertos , la abundancia de espacios verdes y un entorno favorable para los peatones influyen positivamente en la salud y el estado mental. Por ello, el centro de la isla Fahid contará con el Berm Park , con una longitud total de 10 kilómetros. Allí se establecerán pistas de atletismo, carriles bici y zonas de descanso.

Con una superficie total de 2,7 millones de metros cuadrados, la isla albergará diversas categorías de viviendas, desde apartamentos modernos hasta villas de gran lujo. Aldar indica que los precios de las viviendas comienzan en 517 000 dólares y pueden alcanzar los 2 millones de dólares.

Otra característica única del proyecto es que más del 70 % de las carreteras dentro de la isla estarán sombreadas, lo que permitirá a los residentes moverse fácilmente a pie incluso durante las estaciones calurosas. La zona también incluirá tiendas, clubes de playa, centros de deportes acuáticos y áreas de recreación.

Educación y reconocimiento internacional

En septiembre de 2028, una sucursal de la famosa escuela privada británica King's College School Wimbledoncomenzará a operar en la isla. Será la primera institución educativa del mundo acreditada por el sistema estadounidense de certificación de edificios saludables Fitwel . La propia isla Fahid ha recibido la calificación más alta de este sistema internacional, tres estrellas, convirtiéndose en el primer proyecto del mundo en lograr este resultado. El proceso de certificación tuvo en cuenta criterios importantes como la actividad física, la alimentación saludable, el apoyo a la salud mental y la prevención de enfermedades. «Muchos piensan que tener un gimnasio o un spa en un edificio es suficiente para la salud. En realidad, la salud consiste en crear un entorno que ayude a las personas a tomar decisiones correctas y saludables todos los días», afirmó Emma McCree Breen.

Anteriormente, también se informó sobre el proyecto de 27 mil millones de dólares llamado

The Spine

en Egipto. Esta nueva ciudad, que abarca más de 2 millones de metros cuadrados, tiene previsto incluir 165 torres residenciales, comerciales y de negocios. {{TEXT_26}} {{TEXT_27}}