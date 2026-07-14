Pedro Porro mira a Francia con confianza: “Todo está en nuestras manos”

La selección española llega a la semifinal del Mundial 2026 con mucha confianza. El defensa del Tottenham, Pedro Porro, al hablar sobre el duelo contra Francia, reconoció la fuerza del rival, pero destacó que España también es una de las mejores selecciones del mundo.

“También somos una de las mejores selecciones del mundo”

En una entrevista con Mundo Deportivo, Pedro Porro dijo que respeta a Francia, pero que España debe confiar en su propio potencial.

“Creo que igual que les respetamos a ellos, ellos nos respetan a nosotros. Solo tenemos que centrarnos en nuestro juego. Al fin y al cabo, también somos una de las mejores selecciones del mundo”, afirmó Porro.

En su opinión, la tarea más importante para España en la semifinal es imponer su juego y no permitir que Francia despliegue su mejor fútbol.

Una racha de 36 partidos sin perder

Porro también puso el foco en los resultados recientes de España. Destacó que el equipo lleva 36 partidos sin conocer la derrota.

Esta cifra dice mucho sobre el estado actual de los españoles. La estabilidad, el control del balón, el mecanismo colectivo y la capacidad de no renunciar a su estilo bajo presión se han convertido en las armas principales de España.

Por eso, cuando Porro dice que “todo está en nuestras manos”, no es solo una frase motivadora. España ha alcanzado un nivel en el que realmente puede imponer su juego al rival.

Los últimos partidos contra Francia dan confianza

España ha ganado sus dos últimos enfrentamientos contra Francia. Esto puede dar un plus de confianza a Porro y sus compañeros.

Sin embargo, el defensa también entiende que la semifinal no se puede medir por los resultados anteriores.

“Hemos ganado a Francia en los dos últimos partidos, pero cada encuentro es único. Sabemos que tienen jugadores de alto nivel en sus filas”, comentó.

El estado de ánimo de España es claro: hay confianza, pero no exceso de relajación.

Se necesita la perfección para detener a Francia

Según Porro, para vencer a Francia hay que hacer casi todo a la perfección.

Es una valoración muy acertada, porque Francia cuenta en su plantilla con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, jugadores capaces de cambiar el partido en un instante.

El plan principal para España podría ser el siguiente:

Tarea ¿Por qué es importante? Mantener el control del balón Reducir los contraataques rápidos de Francia Cerrar las bandas No dar espacios a Mbappé y Dembélé Dominio en el mediocampo Para que España marque el ritmo del partido Reducir errores Francia puede aprovechar cualquier oportunidad No salir de su estilo La fuerza principal de España reside en su mecanismo colectivo

En una semifinal, hasta un «medio error» puede costar caro. En esta fase, el fútbol no perdona.

El choque de dos estilos

El partido entre Francia y España no es solo un duelo entre dos grandes selecciones. También será el choque de dos filosofías futbolísticas diferentes.

España busca controlar el balón, mover al rival y dirigir el juego a través del mediocampo. Francia, por su parte, es peligrosa por sus ataques rápidos, su talento individual y su frialdad en los grandes partidos.

En pocas palabras, España quiere apagar el Wi-Fi, mientras que Francia puede marcar un gol incluso con un simple «mobile hotspot».

Una gran prueba para Porro

Para Pedro Porro, este encuentro es importante también a nivel personal. En una semifinal de este nivel contra Francia, cada decisión de los defensas será decisiva.

Como lateral, puede jugar un papel clave no solo en defensa, sino también sumándose al ataque. Pero ante los jugadores rápidos de Francia, subir demasiado es arriesgado.

Por eso, el equilibrio será la clave para Porro y la defensa española.

La intriga crece antes de la semifinal

Porro dijo que respeta a Francia, pero no ocultó que España no teme a nadie. La racha de 36 partidos sin perder, las victorias en los últimos enfrentamientos y el estado de confianza actual dan mucho impulso a los españoles.

Pero Francia no es un rival cualquiera. Este equipo puede conseguir el pase a la final con media oportunidad.

Ahora la pregunta principal es: ¿podrá España imponer su juego a Francia o los pupilos de Deschamps pondrán fin a la racha española?