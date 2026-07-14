Uzbekistán eliminado, pero sorprendente en el Mundial 2026 gracias a una cifra

La selección nacional de Uzbekistán no logró los resultados esperados en su primera Copa del Mundo. Sin embargo, un dato del FIFA Match Report Hub demuestra que nuestros jugadores lucharon hasta el final: Uzbekistán recorrió una distancia media superior a la de Inglaterra y Brasil.

Un resultado difícil, pero hubo mucho esfuerzo

Bajo la dirección de Fabio Cannavaro, Uzbekistán participó por primera vez en su historia en el Mundial 2026. Un hito para el fútbol uzbeko.

La fase de grupos fue complicada. Uzbekistán perdió contra Colombia (1-3), Portugal (0-5) y RD Congo (1-3). El equipo terminó sin puntos y con una diferencia de goles de 2-11.

Aun así, las estadísticas físicas y la intensidad en el campo muestran otra realidad.

Uzbekistán corrió más de 112 km por partido

Según los datos, los jugadores uzbekos recorrieron una media de más de 112 kilómetros por encuentro.

Esta cifra sitúa a Uzbekistán entre los equipos más resistentes del torneo. Lo más curioso es que nuestra selección superó a gigantes como Inglaterra y Brasil en este aspecto.

Equipo Distancia media Uzbekistán Más de 112 km Inglaterra 108,5 km Brasil 106,2 km Qatar 103,3 km

Estas cifras demuestran algo claro: aunque Uzbekistán perdió en resultados, no fue un equipo pasivo en cuanto a movimiento, presión y volumen de carrera.

¿Quiénes están en el Top 10?

En la lista de equipos con mayor distancia media recorrida en el Mundial 2026, Estados Unidos ocupa el primer lugar. Los estadounidenses promediaron 118,4 kilómetros por partido.

Australia y Corea del Sur ocupan los siguientes puestos.

Puesto Equipo Distancia 1 Estados Unidos 118,4 km 2 Australia 117,1 km 3 Corea del Sur 115,8 km 4 Japón 114,9 km 5 Alemania 114,2 km 6 Marruecos 113,8 km 7 Suiza 113,5 km 8 Uruguay 113,1 km 9 Croacia 112,9 km 10 España 112,7 km 23 Uzbekistán Más de 112 km

El hecho de que Uzbekistán esté en el puesto 23 no es un mal indicador, especialmente para un debutante. Sí, los marcadores fueron dolorosos, pero en lenguaje GPS, los chicos no estuvieron en modo ahorro.

Un registro superior al de Inglaterra y Brasil

El hecho de que Uzbekistán haya recorrido más distancia que Inglaterra y Brasil merece una mención especial.

Por supuesto, correr no garantiza la victoria. Lo importante es cómo se recorre la distancia, en qué zonas y la calidad de las decisiones con y sin balón.

Pero en términos de preparación física y disciplina, es una señal positiva. Los jugadores uzbekos demostraron que pueden competir físicamente contra rivales de élite.

¿Dónde estuvo el problema?

Uzbekistán corrió mucho, pero no llegaron los resultados. Esto significa que el problema principal no es solo la preparación física.

Al equipo le faltó experiencia, rapidez en la toma de decisiones, concentración defensiva y eficacia ofensiva. En un Mundial, cada error se paga caro.

Esa diferencia se notó contra Colombia, Portugal y RD Congo: Uzbekistán lo intentó, pero los rivales fueron mucho más clínicos.

Fayzullayev y Shomurodov hicieron historia

A pesar de los resultados, el Mundial 2026 dejó páginas importantes para el fútbol uzbeko.

Abbosbek Fayzullayev y Eldor Shomurodov pasaron a la historia como los primeros goleadores uzbekos en una Copa del Mundo. Un símbolo para las futuras generaciones.

Uzbekistán sintió el ambiente mundialista por primera vez, enfrentó a los mejores y dio el primer paso en la escena global.

¿Qué significa esta cifra?

Una media de más de 112 kilómetros no es solo estadística. Significa que el equipo no se rindió, presionó y se esforzó al máximo físicamente.

Sin embargo, para el siguiente nivel no basta con eso. Ahora, el fútbol uzbeko debe añadir a esa resistencia calidad, agilidad táctica y eficacia ofensiva de alto nivel.

El Mundial nos dio una lección amarga pero necesaria: solo corriendo no alcanza, pero sin correr es imposible.

La conclusión más importante tras el debut

Uzbekistán terminó el Mundial 2026 sin puntos. Es un hecho. Pero también es un hecho que el equipo superó a Inglaterra y Brasil en esfuerzo físico.

La tarea principal ahora es convertir ese trabajo en resultados. Si se añade calidad táctica a la condición física, Uzbekistán podrá mostrar otra cara en futuros torneos.

Este Mundial fue difícil, pero aquí comenzó la primera gran lección para el fútbol uzbeko.