Ruben Amorim quiere llevar a Ederson al Milan: el traspaso al Manchester United fracasó

El club italiano AC Milan ha comenzado a trabajar en el fortalecimiento de su plantilla bajo la dirección del nuevo entrenador, Ruben Amorim. Se ha revelado que los "rossoneri" tienen como objetivo fichar al centrocampista del Atalanta, Ederson. Este traspaso cobró relevancia después de que las negociaciones con el Manchester United se detuvieran en el último momento. Así lo informa Goal.com informa .

Se esperaba que el jugador brasileño de 27 años se trasladara a la Premier League durante mucho tiempo. Sin embargo, según Goal.com, el acuerdo de Ederson con el Manchester United fracasó inesperadamente. A pesar de que el jugador incluso había pasado el reconocimiento médico, las partes no pudieron llegar a un acuerdo en la etapa final.

El jugador "de ensueño" de Ruben Amorim

El nuevo técnico del Milan, Ruben Amorim, considera a Ederson como el candidato ideal para ocupar un lugar central en sus esquemas tácticos. El estratega portugués ve al jugador, ya adaptado a la Serie A y con un rendimiento constante, como el nuevo eje del equipo.

Según Calciomercato, la directiva del Milan ya se ha puesto en contacto con el Atalanta y ha comenzado a explorar las condiciones del traspaso. Amorim ha ordenado centrarse en jugadores con experiencia en el campeonato italiano para la reestructuración del equipo.

Precio de transferencia y proceso de negociación

Actualmente, el club de Bérgamo exige al menos 50 millones de euros por su estrella. Aunque el Atalanta es conocido por ser un club difícil en las negociaciones, la situación contractual de Ederson podría jugar a favor del Milan. El contrato actual del jugador está firmado hasta junio de 2027.

Si el jugador se niega a firmar un nuevo acuerdo, es probable que el Atalanta acepte la oferta del Milan por temor a que su valor disminuya. Por ahora, los "rossoneri" buscan fortalecer sus posiciones en la lucha por el Scudetto mediante este fichaje.

Ederson ha demostrado ser uno de los centrocampistas más fiables y dinámicos de la Serie A en las últimas temporadas. Su actividad en el centro del campo y sus acciones defensivas encajan perfectamente con el estilo de fútbol agresivo de Ruben Amorim. Se espera que pronto las negociaciones sobre una oferta formal pasen a la siguiente fase.