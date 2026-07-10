Kylian Mbappé lesionado: se conoce el estado del capitán de la selección francesa

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Kylian Mbappé lesionado: se conoce el estado del capitán de la selección francesa

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, aclaró las preocupaciones sobre el capitán Kylian Mbappé tras el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo contra Marruecos. El hecho de que el delantero del Real Madrid tuviera que abandonar el campo poco antes del final del encuentro generó serias dudas entre aficionados y expertos. Así lo informa Goal.com informa .

En el partido disputado en Boston, Francia ganó 2-0 y aseguró su pase a las semifinales. Aunque Kylian Mbappé falló un penalti en la primera parte, logró abrir el marcador en el minuto 60. Más tarde, Ousmane Dembélé amplió la ventaja. Sin embargo, la sustitución de Mbappé en el minuto 77, con hielo en el tobillo derecho, empañó ligeramente la celebración de la victoria.

La declaración oficial de Didier Deschamps

Tras el partido, Didier Deschamps habló con los periodistas sobre el estado físico de su capitán. Según Goal.com, el técnico calificó el cambio como una medida de precaución. Según Deschamps, Kylian Mbappé sintió un ligero dolor en el tobillo y el cuerpo técnico decidió reservarlo de cara a la semifinal.

"Kylian tenía un pequeño problema en el tobillo, dijo que sentía dolor. Manu Koné también recibió un golpe en la rodilla y sufrió una contractura muscular. Pero Warren Zaïre-Emery, que entró desde el banquillo, dejó una muy buena impresión. En esta etapa, cada jugador debe estar preparado para cualquier situación", subrayó el técnico campeón del mundo en 2018.

Tercera semifinal consecutiva

Con esta victoria, la selección francesa se clasificó por tercera vez consecutiva para las semifinales de la Copa del Mundo. Deschamps considera este resultado un proceso natural y lógico. En su opinión, contar con jugadores de alto nivel es el factor clave del éxito. Aunque fallar el penalti y desperdiciar otras ocasiones complicó el partido, el equipo logró su objetivo.

Los franceses ya han comenzado el proceso de recuperación y esperan a su rival en semifinales. En la siguiente ronda, se enfrentarán al ganador del duelo entre España y Bélgica. Para el equipo de Deschamps, la tarea principal es mantener la concentración y luchar por el objetivo final del torneo.

Sin duda, esta victoria genera grandes emociones para el pueblo francés. Según el entrenador, los jugadores sienten el fervor de su país y están dispuestos a darlo todo para llegar lo más lejos posible. La salud de un líder como Kylian Mbappé sigue siendo el tema más importante para el equipo antes de los partidos decisivos.

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