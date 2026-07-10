Jude Bellingham y Mohamed Salah: ¿Por qué la «arrogancia» de la estrella inglesa es más beneficiosa?

Jude Bellingham es actualmente uno de los jugadores más brillantes del fútbol mundial, y su gran confianza en sí mismo en el campo es objeto de muchos debates. Aunque el comportamiento de la estrella del Real Madrid es calificado de «arrogancia» por algunos, los expertos subrayan que esta cualidad es la clave de su éxito. En particular, el ex internacional inglés Danny Murphy comparó la mentalidad de Bellingham con la de la leyenda del Liverpool, Mohamed Salah, en una entrevista concedida al medio GOAL. Así lo informa Goal.com .

Según Murphy, la «arrogancia» de Bellingham en el campo es más efectiva y beneficiosa para el equipo que la de estrellas experimentadas como Mohamed Salah. La confianza inquebrantable del centrocampista de 23 años le impulsa a asumir responsabilidades en momentos difíciles. Esto se ha convertido en un factor decisivo para la selección de Inglaterra dirigida por Thomas Tuchel en la Copa Mundial de 2026.

Antes del inicio de la Copa Mundial, muchos expertos dudaban de la titularidad de Bellingham. Algunos incluso sugerían relegarlo por detrás de jugadores como Morgan Rogers o dejarlo fuera por completo. Sin embargo, mientras estrellas como Phil Foden y Cole Palmer se han quedado atrás en la competencia, Bellingham ha demostrado ser insustituible.

La combinación de clase y regularidad

El dicho «la forma es temporal, pero la clase es permanente» se confirma con Bellingham. En la victoria por 4-2 contra Croacia, fue el principal motor del equipo. Contra Panamá, fue él quien abrió el marcador y sentenció el partido. Cada uno de sus movimientos en el campo demuestra que en el fútbol moderno no solo la técnica, sino también un carácter fuerte son esenciales.

Danny Murphy señala que esta característica de Bellingham solo podía verse en leyendas como Steven Gerrard, Wayne Rooney o Michael Owen. «Es un jugador increíble: el atletismo, la técnica y la resistencia se unen en él. Pero lo más importante es que, a pesar de su corta edad, cree firmemente en su fuerza. Incluso cuando el equipo jugaba mal en la Eurocopa 2024, salvó la situación con su gol de chilena», afirma el experto.

El partido de octavos de final contra México confirmó una vez más que Bellingham es un auténtico «Galáctico». En el famoso estadio Azteca, marcó un doblete, llevando a su equipo a los cuartos de final. Su asociación con Harry Kane ha llevado el potencial ofensivo de Inglaterra a un nuevo nivel.

Aunque el estilo único de celebración de goles de Bellingham y sus gestos de «¿quién más?» han suscitado muchas críticas, es precisamente este carácter el que lo ha convertido en una superestrella mundial. Formado en el Real Madrid, el jugador ha aprendido a jugar bajo presión y pone esta experiencia al servicio de la selección nacional. Al final, queda claro que su «arrogancia» no es vanidad, sino una sed de victoria.