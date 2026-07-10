¿Por qué le llaman Lamine Yamal? La historia detrás del nombre del jugador

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¿Por qué le llaman Lamine Yamal? La historia detrás del nombre del jugador

Un dato sobre Lamine Yamal ha despertado mucha curiosidad. Lo cierto es que «Yamal» no es su apellido. El nombre completo del jugador es Lamine Yamal Nasraoui Ebana, siendo Nasraoui el apellido paterno y Ebana el materno.

Según la prensa española, los padres de Lamine atravesaron una difícil situación económica antes de que él naciera. En aquel momento, dos personas llamadas Lamine y Yamal les ayudaron. Algunas fuentes señalan que les apoyaron con problemas relacionados con el alquiler.

Los padres no olvidaron aquel gesto. Decidieron que si tenían un hijo, le pondrían los nombres de esas dos personas. Así fue como al niño que nació le llamaron Lamine Yamal.

Hoy en día, es conocido en el mundo del fútbol precisamente por esos dos nombres. Sin embargo, oficialmente sus apellidos son Nasraoui y Ebana. Es una tradición muy común en España: el niño suele llevar los apellidos de su padre y de su madre.

La familia de Lamine Yamal tiene raíces culturales diversas. Su padre, Mounir Nasraoui, es marroquí, y su madre, Sheila Ebana, es de Guinea Ecuatorial. El jugador nació y creció en Cataluña y eligió jugar para la selección española.

Por lo tanto, es cierto que «Lamine Yamal no es el apellido de sus padres». Son sus nombres, puestos como muestra de gratitud hacia dos personas que fueron fundamentales en la vida de su familia.

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