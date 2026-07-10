El equipo femenino del Arsenal ficha a la estrella del Barcelona Ona Batlle

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El equipo femenino del Arsenal ficha a la estrella del Barcelona Ona Batlle

El club londinense Arsenal sigue causando sensación en el mercado de fichajes del fútbol femenino. Los «Gunners» han anunciado oficialmente el fichaje de la experimentada defensa del FC Barcelona, Ona Batlle. La jugadora de 27 años, integrante de la selección española, se unió al club londinense como agente libre. Así lo informa Goal.com .

Cabe destacar que este traspaso es la cuarta gran adquisición realizada por el Arsenal en los últimos ocho días. Batlle se une al equipo tras la llegada de jugadoras de renombre como Georgia Stanway, Geraldine Reuteler y Selina Cerci. Según Goal.com, la futbolista lucirá el dorsal 22 en su nuevo equipo.

Detalles del traspaso y competencia

En la lucha por Ona Batlle, el Arsenal logró superar a otro gigante inglés, el Chelsea, así como al equipo London City Lionesses. Según los informes, se ha firmado un contrato de cuatro años con la defensa, que incluye una opción de extensión por un año más. Batlle firmó su contrato oficial el día de su 27º cumpleaños.

Durante sus tres años en el FC Barcelona, la defensa española ganó 11 títulos prestigiosos, incluyendo dos Ligas de Campeones femeninas. Su experiencia es considerada crucial para el Arsenal, que lleva siete años esperando ganar el campeonato inglés.

Nuevos retos y objetivos

«Estoy muy feliz de llegar a uno de los clubes más grandes del mundo, como el Arsenal. Espero con ansias jugar frente a nuestros aficionados en el Emirates Stadium. He venido aquí para ganar trofeos», declaró Ona Batlle en su primera entrevista.

La entrenadora del equipo femenino del Arsenal, Renee Slegers, no ocultó su satisfacción por este fichaje. Según ella, Batlle no solo es fiable en defensa, sino que también ayudará mucho al equipo en la organización de ataques gracias a su excelente condición física y mentalidad ganadora.

La directora deportiva del club, Clare Wheatley, calificó a Batlle como una de las mejores defensas del mundo. Su capacidad para desempeñarse con éxito tanto en la banda derecha como en la izquierda abre nuevas posibilidades tácticas para el equipo.

ArsenalБарселонаOna BatlleFútbolТрансфер
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