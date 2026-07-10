Brozović podría fichar por el Real Madrid: una opción interesante para Mourinho

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Brozović podría fichar por el Real Madrid: una opción interesante para Mourinho

El centrocampista de la selección de Croacia, Marcelo Brozović, se convirtió en agente libre tras dejar el club saudí Al-Nassr.

Ahora se comenta que el jugador de 33 años podría continuar su carrera en uno de los clubes más grandes de España.

El Real Madrid contempla la opción de Brozović

Según la información del periodista Sacha Tavolieri, el Real Madrid tiene la oportunidad de fichar a Brozović sin pagar traspaso.

Dado que el centrocampista croata es agente libre, no se pagará ninguna cantidad a otro club. Esto podría ser una opción financieramente favorable para el «club blanco».

Mourinho apuesta por la experiencia

Según la fuente, el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha mostrado interés en la idea de incorporar a Brozović al equipo.

El técnico portugués podría necesitar un jugador que aporte experiencia, disciplina y capacidad para soportar la presión de los grandes partidos en el centro del campo.

El contrato podría ser por un año

Según los informes, el posible acuerdo podría tener una duración de un año.

Esta sería una decisión de riesgo relativamente bajo para el Real: el club probaría a un jugador experimentado a corto plazo, y Brozović obtendría la oportunidad de regresar a la élite europea.

Conocido por su etapa en el Inter

Marcelo Brozović es conocido en Europa principalmente por su paso por el Inter.

Defendió los colores del club milanés desde 2015 hasta 2023 y se convirtió en una de las figuras clave en el mediocampo del equipo.

99 partidos con Croacia

Brozović también cuenta con una gran experiencia en la selección nacional de Croacia.

Ha disputado 99 partidos con la camiseta nacional y ha marcado 7 goles.

Una opción inesperada pero lógica para el Real

Por su edad, Brozović no es un proyecto a largo plazo. Sin embargo, su estatus de agente libre, su gran experiencia y su cultura táctica en el mediocampo podrían convertirlo en una opción útil a corto plazo para el Real.

La pregunta principal ahora es: ¿se convertirá el interés de Mourinho en una oferta oficial o llegará Brozović a un acuerdo con otro club?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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