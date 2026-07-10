La inesperada respuesta de Haaland sobre el título: la presión se traslada a otro equipo

El delantero de la selección de Noruega, Erling Haaland, dio una respuesta humorística pero cautelosa sobre las posibilidades de título de su equipo en la Copa del Mundo 2026.

A pesar del gran revuelo que está causando Noruega en el torneo, Haaland no se apresuró a incluir a su equipo entre los favoritos. Por el contrario, centró la atención en la selección de Inglaterra.

Haaland minimiza las posibilidades de Noruega

Los periodistas le preguntaron a Haaland sobre las posibilidades de que Noruega gane la Copa del Mundo.

El delantero sonrió y dijo que las posibilidades de su equipo aún no son muy altas.

«Siguen siendo muy bajas», dijo Haaland.

Esta respuesta demuestra que el líder noruego no quiere aumentar la presión a pesar del éxito en el torneo.

«Hay favoritos claros»

Según Haaland, los principales aspirantes al título en la Copa del Mundo 2026 ya están a la vista.

No incluyó a Noruega entre ellos y mencionó a Inglaterra como uno de los favoritos.

«Hay favoritos claros en el campeonato, e Inglaterra es uno de ellos», afirmó el delantero noruego.

La presión se trasladó a Inglaterra

Haaland también hizo un comentario interesante a los periodistas, señalando que deberían presionar a los jugadores ingleses.

«Ustedes, los periodistas, deberían presionar a los chicos ingleses», bromeó el delantero.

Estas palabras pueden significar que el líder noruego quiere aumentar la presión sobre sus rivales, mientras que su equipo prefiere actuar en un entorno más tranquilo.

Noruega ya es tomada en serio

En la Copa del Mundo 2026, la selección de Noruega ha llamado la atención de muchos con su juego. El liderazgo de Haaland, el desempeño sólido del equipo y sus resultados contra grandes rivales la han convertido en uno de los equipos más interesantes del torneo.

Sin embargo, el propio delantero parece no querer hacer declaraciones grandilocuentes sobre el título todavía.

Cálculo detrás del humor

Aunque la respuesta de Haaland parece una broma sencilla, contiene una señal psicológica clara.

Al enfatizar que Noruega no está entre los favoritos, está quitando presión a su equipo. El nombre de Inglaterra no se mencionó en vano: las grandes expectativas, la gran plantilla y la presión ahora están del lado del rival.