La inesperada respuesta de Haaland sobre el título: la presión se traslada a otro equipo

·80·Deportes
La inesperada respuesta de Haaland sobre el título: la presión se traslada a otro equipo

El delantero de la selección de Noruega, Erling Haaland, dio una respuesta humorística pero cautelosa sobre las posibilidades de título de su equipo en la Copa del Mundo 2026.

A pesar del gran revuelo que está causando Noruega en el torneo, Haaland no se apresuró a incluir a su equipo entre los favoritos. Por el contrario, centró la atención en la selección de Inglaterra.

Haaland minimiza las posibilidades de Noruega

Los periodistas le preguntaron a Haaland sobre las posibilidades de que Noruega gane la Copa del Mundo.

El delantero sonrió y dijo que las posibilidades de su equipo aún no son muy altas.

«Siguen siendo muy bajas», dijo Haaland.

Esta respuesta demuestra que el líder noruego no quiere aumentar la presión a pesar del éxito en el torneo.

«Hay favoritos claros»

Según Haaland, los principales aspirantes al título en la Copa del Mundo 2026 ya están a la vista.

No incluyó a Noruega entre ellos y mencionó a Inglaterra como uno de los favoritos.

«Hay favoritos claros en el campeonato, e Inglaterra es uno de ellos», afirmó el delantero noruego.

La presión se trasladó a Inglaterra

Haaland también hizo un comentario interesante a los periodistas, señalando que deberían presionar a los jugadores ingleses.

«Ustedes, los periodistas, deberían presionar a los chicos ingleses», bromeó el delantero.

Estas palabras pueden significar que el líder noruego quiere aumentar la presión sobre sus rivales, mientras que su equipo prefiere actuar en un entorno más tranquilo.

Noruega ya es tomada en serio

En la Copa del Mundo 2026, la selección de Noruega ha llamado la atención de muchos con su juego. El liderazgo de Haaland, el desempeño sólido del equipo y sus resultados contra grandes rivales la han convertido en uno de los equipos más interesantes del torneo.

Sin embargo, el propio delantero parece no querer hacer declaraciones grandilocuentes sobre el título todavía.

Cálculo detrás del humor

Aunque la respuesta de Haaland parece una broma sencilla, contiene una señal psicológica clara.

Al enfatizar que Noruega no está entre los favoritos, está quitando presión a su equipo. El nombre de Inglaterra no se mencionó en vano: las grandes expectativas, la gran plantilla y la presión ahora están del lado del rival.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Es Harry Kane el mejor de la historia de Inglaterra? Stan Collymore habla sobre el «sesgo de actualidad»¿Es Harry Kane el mejor de la historia de Inglaterra? Stan Collymore habla sobre el «sesgo de actualidad»Hoy, 18:13El seleccionador de Bélgica afirma no tener un plan especial para detener a Lamine YamalEl seleccionador de Bélgica afirma no tener un plan especial para detener a Lamine YamalHoy, 17:56Mourinho regresa a la base del Real Madrid: su primer mensaje fue muy breve...Mourinho regresa a la base del Real Madrid: su primer mensaje fue muy breve...Hoy, 17:15Erling Haaland traslada la presión a Inglaterra: Noruega es la cenicienta antes de cuartosErling Haaland traslada la presión a Inglaterra: Noruega es la cenicienta antes de cuartosHoy, 17:11Brozović podría fichar por el Real Madrid: una opción interesante para MourinhoBrozović podría fichar por el Real Madrid: una opción interesante para MourinhoHoy, 16:36Una era termina en Senegal: Sadio Mané se retira de la selección nacionalUna era termina en Senegal: Sadio Mané se retira de la selección nacionalHoy, 16:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán