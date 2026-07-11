De la Fuente lanza un desafío a Francia: «Solo nosotros podemos hacerlo»

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De la Fuente lanza un desafío a Francia: «Solo nosotros podemos hacerlo»

La selección española se clasificó para las semifinales del Mundial 2026 tras vencer a Bélgica por 2-1 en cuartos de final. Tras el encuentro, el seleccionador Luis de la Fuente ofreció declaraciones contundentes sobre el carácter de su equipo, el autor del gol de la victoria, Mikel Merino, y el próximo duelo contra Francia.

Aunque el técnico español aseguró respetar al rival, no ocultó su gran confianza en las posibilidades de su equipo antes de la semifinal.

«Podríamos haber ganado por un marcador más amplio»

El partido contra Bélgica no fue sencillo para España. A pesar de ello, de la Fuente subrayó que su equipo mereció plenamente la victoria.

«Esto demuestra el carácter de nuestro equipo en cualquier situación. Estoy orgulloso de dirigir a un grupo que siempre busca crecer y ser más fuerte», declaró el entrenador.

En su opinión, España generó suficientes ocasiones durante el partido para haber ganado con un resultado más abultado.

«Hicimos más que suficiente para ganar con un marcador amplio. Pero también hay que entender lo difícil que es ganar», añadió.

Merino vuelve a ser una figura decisiva

Mikel Merino marcó el gol que dio la victoria a España. De la Fuente destacó la polivalencia del centrocampista y su importancia en el sistema de juego del equipo.

«Tiene muchísimas cualidades. Mikel podría jugar en cualquier selección o club. Encaja perfectamente en nuestro equipo y en nuestro sistema de juego», afirmó el técnico.

También resaltó que el jugador siempre está dispuesto a ayudar al equipo cuando se le necesita.

Ahora, el rival es Francia

España se enfrentará a la selección francesa en semifinales. De la Fuente reconoció la fuerza del rival antes de este choque, pero aseguró que su equipo se dejará la piel por la victoria.

«Trabajaremos duro para vencer a Francia. Ellos estarán con la misma mentalidad», declaró el seleccionador español.

Acto seguido, lanzó su declaración más sonora antes de la semifinal:

«Somos el único equipo del mundo capaz de ganar a Francia dos veces seguidas».

Un gran choque camino a la final

Se espera que la semifinal entre España y Francia sea uno de los encuentros más esperados del torneo.

Por un lado, España, que apuesta por el control del balón y un fútbol técnico, y por otro, Francia, cargada de velocidad y talento individual. ¿Se confirmará en la práctica la audaz declaración de de la Fuente? El partido decisivo lo dirá.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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