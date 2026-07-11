«¡Si alguien tiene que tener miedo, es Francia!» — Lamine Yamal sobre la semifinal del Mundial

El extremo de la selección española, Lamine Yamal, compartió sus impresiones tras la victoria por 2-1 ante Bélgica en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Zamin.uz presenta las declaraciones intensas y seguras del jugador ante los medios.

«Fuimos muy superiores al rival»

La joven estrella española no ocultó su satisfacción por el desempeño de su equipo y la clasificación a las semifinales.

Declaración de Lamine Yamal: «Estamos muy contentos de estar de nuevo en semifinales. Llevamos mucho tiempo buscando esto y queremos llegar hasta el final. Estamos muy satisfechos con esta victoria y el pase a la siguiente ronda. Creo que fuimos muy superiores al rival. Sí, el gol encajado dejó una sensación extraña porque ocurrió cuando controlábamos el partido por completo. Pero así es el fútbol».

El jugador añadió que, aunque para algunos su juego no parezca el más vistoso, la realidad es que ningún equipo ha podido jugar de tú a tú con España en este torneo.

«Si alguien tiene que tener miedo, es Francia»

Al hablar sobre el próximo rival en semifinales, Yamal destacó que los españoles no tienen miedo y que la presión recae más sobre el adversario.

Ventaja histórica: El año pasado, España eliminó a Francia de la Liga de Naciones. Por ello, Yamal afirmó que si alguien debe sentir miedo, esa es Francia.

El mejor duelo: Según el extremo, el próximo encuentro enfrentará a dos de las naciones más grandes del fútbol. Estas selecciones son actualmente las dos mejores del mundo.

Sin miedo: «Ya veremos qué pasa en el campo, pero no tenemos ningún miedo», concluyó el jugador.

¿Cuándo se juega el gran partido?

En las semifinales del Mundial, los aficionados serán testigos de un choque digno de una final.

Partido: España — Francia

Fecha: 14 de julio

Este duelo entre dos gigantes es, sin duda, uno de los eventos más esperados e intensos de la Copa del Mundo.