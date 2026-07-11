«Lo voy a destruir»: McGregor lanza una advertencia contundente a Holloway

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«Lo voy a destruir»: McGregor lanza una advertencia contundente a Holloway

El ex campeón de la UFC, Conor McGregor, lanzó una declaración habitual y contundente antes de su pelea contra Max Holloway. El luchador irlandés aumentó la presión antes del enfrentamiento asegurando que derrotará a su rival con total confianza.

Según McGregor, entre sus antiguos rivales solo queda Holloway, y en el próximo combate él también será derrotado.

McGregor hace una predicción precisa para la pelea

Cuando se le preguntó sobre el resultado del próximo combate, Conor McGregor respondió de forma breve y tajante.

«¿La predicción de Mystic Mac? Destrucción. Simplemente voy a destruir a Max. Todos mis otros rivales ya están fuera de combate. Ahora solo queda Max, y el domingo él también será derrotado por completo», declaró McGregor.

Estas palabras han aumentado aún más el interés por el enfrentamiento entre ambos luchadores.

Dos estrellas se enfrentan de nuevo en el octágono

La pelea entre McGregor y Holloway se llevará a cabo el 12 de julio como parte del evento UFC 329 en Las Vegas, Estados Unidos.

Ambos atletas tienen su lugar en la historia de la UFC. McGregor es conocido como ex campeón en dos categorías de peso, mientras que Holloway ha sido durante años uno de los luchadores más peligrosos de la división de peso pluma.

Conor se autodenominó uno de los más grandes de la historia

Anteriormente, McGregor se había autoproclamado el mejor luchador de peso pluma de la historia después de Bruce Lee.

Ahora, el luchador irlandés intentará demostrar esta afirmación en el octágono. Sin embargo, la resistencia y la capacidad de Holloway para pelear a un ritmo alto claramente no serán una prueba fácil para Conor.

La pregunta principal: ¿qué McGregor entrará al octágono?

Las palabras fuertes de McGregor no son novedad para los fans de la UFC. No obstante, esta vez toda la atención se centra en su estado físico real y su forma tras una larga pausa.

El 12 de julio, el octágono demostrará si las palabras de Conor se confirman en la práctica o si Max Holloway logrará otra gran sensación.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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