Mundial 2026: Roy Keane predice una final sensacional – ¿Quiénes son los favoritos?

La Copa del Mundo 2026 llega a su fase más intensa: las semifinales. El legendario excentrocampista del Manchester United y reconocido experto, Roy Keane, ha revelado a los grandes favoritos del torneo. En su opinión, se espera que este año se repita un enfrentamiento histórico en la final.

Zamin.uz presenta las polémicas declaraciones de Roy Keane en ITV.

«El ataque de Francia es aterrador»

Según Roy Keane, la selección francesa cuenta actualmente con una de las plantillas más fuertes. Sin embargo, advirtió que no hay que dejarse llevar solo por los nombres, poniendo como ejemplo a Brasil.

«El ataque de Francia parece más fuerte que el de otros equipos. Pero ya vimos una situación similar con Brasil. También fuimos testigos de cómo los líderes de Inglaterra pudieron inclinar la balanza a su favor contra Panamá. Por supuesto, estadísticamente Francia es más fuerte. Pero miren, se podría decir lo mismo de Argentina», señaló el experto.

¿Se repetirá la historia? Keane solo confía en dos equipos

El exjugador destaca que una nueva final entre Argentina y Francia no sería una sorpresa para los aficionados. Al contrario, que no lleguen a esta instancia sería una gran sensación.

«Creo que tanto Argentina como Francia tienen una plantilla muy buena y grandes posibilidades. Si se vuelven a encontrar en la final, no sorprenderá a nadie. Al contrario, si no llegan a la final, personalmente me sorprendería», añadió Keane.

Mundial 2026: Semifinales y equilibrio de fuerzas

Actualmente solo quedan los 4 mejores equipos en el torneo. Francia y Argentina, a quienes Roy Keane quiere ver en la final, tienen por delante pruebas muy difíciles.

Los cruces de semifinales han quedado definidos así:

Partidos de semifinales Pronóstico de Roy Keane Posibilidades de los rivales Francia — España Francia llega a la final España es uno de los equipos que está mostrando el fútbol más vistoso e intenso del torneo. Argentina — Inglaterra Argentina llega a la final La selección de Inglaterra es fuerte gracias a sus estrellas capaces de decidir el destino de un partido.

Cabe recordar que Roy Keane ya había mencionado a los 3 favoritos de este Mundial, incluyendo a Inglaterra. Sin embargo, en la fase decisiva, sigue dando ventaja a los actuales campeones del mundo y a sus viejos rivales.