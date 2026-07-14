StepX Neo: Presentado el primer smartphone del mundo con un agente de IA offline

Una nueva era comienza en el mundo de la tecnología: la empresa china StepFun ha presentado el smartphone StepX Neo, el primero del mundo con un agente de inteligencia artificial integrado a nivel de sistema. La característica principal de este dispositivo es que no requiere conexión a Internet para realizar muchas tareas complejas y ejecuta las órdenes del usuario de forma autónoma sin necesidad de abrir aplicaciones individuales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Fundada en 2023 por antiguos empleados de Microsoft, la empresa StepFun abandonó el sistema Android tradicional para desarrollar un sistema operativo completamente nuevo llamado Step AOS. Según información de ixbt.com, en el núcleo de este sistema se encuentra un asistente digital llamado Step Amoo. A diferencia de los chatbots convencionales, puede combinar varias aplicaciones y herramientas del sistema mediante una única solicitud en lenguaje natural del usuario para ofrecer el resultado final.

Inteligencia a nivel de sistema y capacidades offline

La arquitectura interna del smartphone StepX Neo incluye elementos de Android, Linux y RTOS, funcionando sobre la base de un «mecanismo de capacidades atómicas». Este mecanismo unifica la comunicación, las aplicaciones, los archivos y las herramientas del sistema bajo un estándar único. Como resultado, un modelo de lenguaje especial llamado Step Edge utiliza directamente la potencia de cálculo del dispositivo y funciona sin depender de servidores en la nube.

La utilidad del dispositivo en la vida cotidiana es muy alta. Por ejemplo, aprende los hábitos de viaje del usuario. Si anteriormente ha elegido vuelos que permiten mascotas, el sistema tendrá en cuenta automáticamente esta prioridad la próxima vez que busque billetes. También se encarga de procesos complejos como reservar en sus restaurantes favoritos o rellenar automáticamente formularios de aduanas.

Un asistente universal para viajes y comunicación

Se espera que el StepX Neo se convierta en una herramienta ideal para los usuarios que viajan frecuentemente al extranjero. El dispositivo puede traducir conversaciones en vivo, mensajes de texto e incluso llamadas telefónicas en 32 idiomas, incluidos varios dialectos regionales. Lo más importante es que traduce instantáneamente señales de tráfico, menús de restaurantes o información en museos, incluso sin conexión a Internet.

Agente de IA Step Amoo que funciona sin conexión a Internet;

Capacidad de traducción visual y de voz offline en 32 idiomas;

Capa NUI (Natural User Interface) que aprende los hábitos del usuario;

Función de ejecución autónoma de tareas complejas entre aplicaciones;

Visualización offline de horarios y rutas de transporte público.

Los representantes de StepFun señalan que esta tecnología marca el paso de la etapa de «control del dispositivo por parte del humano» a la de «simplemente expresar un deseo y obtener el resultado». El sistema Step AOS analiza las órdenes de voz y visuales del usuario y, con el tiempo, comienza a predecir sus necesidades con mayor precisión. Esto transforma el smartphone de un simple medio de comunicación en un verdadero asistente personal.