Lamine Yamal sobre el partido contra Francia: «Es mi partido más importante»

El extremo de la selección española Lamine Yamal antes de la semifinal del Mundial 2026habló con gran confianza. El jugador del FC Barcelona, que cumplió 19 años el 13 de julio, calificó el duelo contra Francia como el partido más importante de su carrera.

«No tenemos miedo a nadie»

En la rueda de prensa previa al partido, Yamal destacó que España no llega a la semifinal con miedo, sino con el estatus de vigente campeón de Europa.

«Sin duda, es el partido más importante de mi carrera. No sentimos ningún miedo. España es la vigente campeona de Europa. Por lo tanto, no tenemos miedo a nadie», declaró Yamal.

Estas palabras reflejan el ánimo general en el campamento español: Francia es fuerte, pero España no se siente inferior.

A los 19 años, en semifinales de la Copa del Mundo

Para Lamine Yamal, este encuentro es una prueba mayor, no solo para la selección española, sino también para su carrera personal.

Solo tiene 19 años, pero ya se ha convertido en uno de los jugadores clave del FC Barcelona y de la selección española. La semifinal contra Francia podría ser el escenario más grande de su joven carrera.

Aquí, el talento por sí solo no basta. En partidos así, la estabilidad mental, la velocidad de toma de decisiones y la sangre fría bajo presión también son decisivas.

La intriga principal contra Francia

El duelo entre Francia y España determinará al primer finalista del Mundial 2026.

Por un lado Kylian Mbappé, Francia con sus atacantes rápidos como Ousmane Dembélé y Michael Olise. Por otro lado, España, que apuesta por la posesión de balón, el juego colectivo y jugadores capaces de crear lo inesperado como Yamal.

Equipo Fuerza principal España posesión de balón, juventud, mecanismo colectivo Francia velocidad, talento individual, contraataque Duelo clave La creatividad de Yamal frente a la defensa francesa

En semifinales, los pequeños detalles marcan la diferencia. Una aceleración, un pase preciso o una jugada a balón parado pueden decidir el pase a la final.

Se espera un gran partido de Yamal

Yamal es uno de los jugadores más comentados de España durante este Mundial 2026. Cada uno de sus movimientos, cada regate y cada decisión están bajo el foco.

Pero el joven extremo no dramatiza la presión. Para él, el objetivo principal es ayudar al equipo y llevar a España a la final.

Es una buena señal. Porque a veces se espera de un jugador de 19 años que sea la «estrella del futuro», mientras que él responde en el campo diciendo: «Estoy listo desde ahora».

¿Cuándo empieza el partido?

La semifinal Francia-España tendrá lugar en la noche del 14 al 15 de julio.

El encuentro comenzará a las 00:00 (hora de Taskent). El equipo ganador se clasificará para la final del Mundial 2026.

Si este choque es la oportunidad para que España confirme su estatus de campeón de Europa en la escena mundial, para Francia es un paso importante hacia una nueva final.

Una semifinal sin miedo

La declaración de Lamine Yamal «no tenemos miedo a nadie» reveló el estado de ánimo de España antes de la semifinal.

Francia es fuerte. España también es fuerte. Ahora, todo se decidirá en el campo.

¿La pregunta principal es: podrá Yamal crear el momento que lleve a España a la final en el partido más importante de su carrera?