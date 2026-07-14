Francia y España se enfrentan hoy por un lugar en la final

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Francia y España se enfrentan hoy por un lugar en la final

Hoy, las selecciones de Francia y España se enfrentan en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comenzará a las 23:59, hora de Taskent.

Este partido es considerado por muchos como una final anticipada. Ambas selecciones son actualmente de las más fuertes del fútbol mundial y son serias candidatas a llegar a la final del torneo.

Francia y España solo se han enfrentado una vez en la historia de los Mundiales. En aquel encuentro de hace 20 años, Francia eliminó a España en los octavos de final.

En esta ocasión, el duelo tiene lugar en semifinales. El equipo ganador obtendrá su pase a la gran final.

Los pronósticos previos al partido otorgan a Francia un 41 % de probabilidades de ganar en el tiempo reglamentario, un 30 % para España y un 29 % de probabilidad de prórroga.

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